流感疫苗外展恒常化 不設配額幼園可參加

兒童嚴重流感新增1宗

另外，本港流感活躍程度上升，昨新增一宗兒童嚴重流感個案，一名有長期病患、無接種今季流感疫苗的8歲男童，自14日起發燒及抽搐，翌日入明愛醫院，現於伊利沙伯醫院兒科深切治療部留醫，情况嚴重。其呼吸道樣本對乙型流感呈陽性反應，臨牀診斷為併發腦病變。衛生防護中心總監黃加慶稱，公立醫院流感相關入院率自6月起輕微上升，並於基線水平上徘徊；呼吸道樣本中流感病毒陽性率平穩上升，但仍低於基線水平，近幾個星期有上有落，目前難判斷會否出現夏季流感高峰期。

至於今年初冬季流感季節錄得863宗院舍和學校流感樣爆發，黃加慶表示，是自2009年流感大流行後錄得的最高數字，當年流感大流行期間（5至12月），中心共錄得1473宗院舍／學校爆發流感樣疾病個案。黃續稱今年初冬季主要流行甲型H1流感，幼童特別受影響，幼稚園出現大量流感樣疾病爆發，佔整體爆發61.2%。公立醫院流感住院率最高者為6歲以下兒童，最高峰時每周入院率為每萬人口11.07宗，其次為長者3.1宗。

74%小學報名 首引噴鼻式疫苗

食衛局昨宣布，將於今年10月展開2019/20年流感疫苗接種計劃、恆常化小學外展計劃，並以先導模式拓展至幼稚園和幼兒中心，均不設配額。截至7月7日，已有435間小學和707間幼稚園或幼兒中心報名參加，分別佔整體約74%和68%。

衛生防護中心項目管理及專業發展處主任連慰慈稱，會在部分學校使用噴鼻疫苗，今年已購2000劑，測試使用疫苗可行性、物流安排，再看本地群組需要和適應性，制定未來防控策略。

幼園校長讚申請流程簡單

將參與2019/20到校疫苗接種的荃威幼稚園，校長張如卉表示過往一直無安排診所到校注射，因擔心若小朋友發生問題難釐清責任，現時由政府推行可減輕學校負擔，亦能統一檢視疫苗和診所質素，亦滿意申請流程簡單、迅速。

小學和幼稚園的計劃分別有65名和63名醫生參加。醫學會副會長鄭志文表示參與不算踴躍，並稱有醫生反映參與計劃要自行採購疫苗、帶護士團隊前去又要處理文書，「相當辛苦」。鄭認為，未來幼稚園到校計劃亦應由政府安排購置針藥和物流，「醫生行去打就得」，相信能吸引更多醫生參與。

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