【Emily】Ann姐自稱Ann姐 網民質疑忘轉帳號

Ann姐前日上載嘅片段入面，有個洋漢拎住電話拍攝，然後疑似做出搲肚動作，唔知呢個係咪Ann姐叫大家留意嘅手號。Ann姐好多留言都有回覆，包括有網民問「他（該外籍人士）是王敏德呀，認不出來嗎？」Ann姐反問「那個手勢證明他是王敏德？」有網民叫Ann姐出嚟「指揮大局」，獲回覆話「Ann姐很忙」。Ann姐又上載多張fb截圖，證明自己發文常自稱「Ann姐」。有人留言問：「為什麼Ann姐自我引用，還要貼文解釋啊，真是欲蓋彌彰！」Ann姐回應佢「ANN姐和鄺仔（民主黨立法會議員鄺俊宇）一樣」。