【Emily】Ann姐自稱Ann姐 網民質疑忘轉帳號

【明報專訊】周日晚沙田新城市廣場爆發警民衝突，民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）前日喺facebook專頁上載商場內片段，寫道「為什麼每次騷亂都有外國人出現？為什麼這位外國人會在騷亂現場做指揮？（留意手號）」。呢個post引來8000多個留言，好多都語帶揶揄。Ann姐回覆網民：「為什麼Ann姐發放了這位外國人的短片，招來咁多網民為他掩飾，真是欲蓋彌彰！」「堅‧講人港地」fb專頁質疑Ann姐留言自稱「Ann姐」係想用假帳號回覆，卻忘記轉帳號。Ann姐噚日出post批評對方「大驚小怪」，話自己貼文經常「自我引用」。
Ann姐前日上載嘅片段入面，有個洋漢拎住電話拍攝，然後疑似做出搲肚動作，唔知呢個係咪Ann姐叫大家留意嘅手號。Ann姐好多留言都有回覆，包括有網民問「他（該外籍人士）是王敏德呀，認不出來嗎？」Ann姐反問「那個手勢證明他是王敏德？」有網民叫Ann姐出嚟「指揮大局」，獲回覆話「Ann姐很忙」。Ann姐又上載多張fb截圖，證明自己發文常自稱「Ann姐」。有人留言問：「為什麼Ann姐自我引用，還要貼文解釋啊，真是欲蓋彌彰！」Ann姐回應佢「ANN姐和鄺仔（民主黨立法會議員鄺俊宇）一樣」。