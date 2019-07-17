學長學友身分欠規範 風雨蘭促檢討指引

社工註冊局裁不屬專業領域關係

Christine前年先到中大性騷擾辦公室投訴，獲回覆稱半年時限已過，而政策只涵蓋職員和學生，不包括她和鄧惠雄的關係。社工註冊局聆訊內，Christine的代表大律師曾指出，《社會工作者工作守則實務指引》第32條列明，作為督導或培訓者的社工，不應與在其專業權力下督導的下屬、學生或受訓學員進行任何涉及性的活動或接觸。惟社工註冊局紀律委員會裁決指出，委員會多數成員不同意學長為督導者和培訓者，認為兩人並無任何督導或評核性質的利益關係，不屬社工專業領域內建立的關係。

Christine認為，她與鄧惠雄雖無利益關係，但學長的身分令她視鄧如師如父，鄧不時指導她學習，亦能帶她入行，加上鄧在社工界地位高，幾乎「任何地方都有其足迹」，二人之間權力有別。

聆訊無保護措施 主席：可申非公開

風雨蘭總幹事王秀容說，學長學友計劃在校園常見，認為現行指引含灰色地帶，因學長與學友的關係雖不涉督導或評核，但在權力上有所不同。她指出，近10多年來有大量內地生來港讀書，他們在港都無朋友卻需要幫忙，認為指引不合時宜，有需要檢討。

另外，社工註冊局聆訊過程中，並無為Christine提供保護措施，她須與鄧惠雄直接對答，情緒一度激動，需休庭數次。社會工作者註冊局主席梁傳孫回覆，雙方均有可提出請求及理據，讓聆訊以公開或非公開形式進行；紀律委員會亦可因應個案性質行使酌情權，命令聆訊以公開或非公開形式進行。