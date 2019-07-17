學長性騷擾學員案 青協前督導裁違紀 加回港作證 事主：有些事不能扮正確

社工註冊局紀律委員會一致認為鄧惠雄罔顧投訴人意願，以電郵發送附不雅內容和性意味的內容，構成專業方面「失當或疏忽」，屬違紀行為，但認為其再犯可能甚微。據了解，註冊局近日通過裁決，會由主席對鄧口頭訓誡。鄧惠雄曾在聆訊辯稱，認為二人為戀人關係，當時受失戀困擾，但紀律委員會認為，理由不能讓行為合理化。

怕對方地位噤聲 曾欲尋死

Christine於2005年隻身由內地到港就讀社工碩士，2007年在一個學長計劃認識鄧惠雄，她形容鄧惠雄亦師亦父，對他相當信任。鄧惠雄2008年提出性邀約時，Christine形容當時生活混亂，答應其邀約，卻不知是噩夢開端。發生的數次性關係，Christine每次都非常掙扎， 即使不願意，但怕破壞雙方關係，更怕鄧在社工界的地位會對其有所影響，只能噤聲。後來Christine多次向鄧表明「劃清界線」，但鄧兩年內仍不斷發出多封有性意味的電郵予她，更以工作為由多次試圖接觸。Christine說，其纏擾就如每時每刻有眼睛盯着她，令她感無處可逃，絕望情緒籠罩下甚至想過輕生。

不知所措，Christine走到教會求助，教友卻說要「原諒人70個7次」，更斥她介入別人婚姻，要就此認罪。想起一連串事件，Christine至今覺得自己愚蠢至極，「鬧死自己好多年」。6年前她開始接觸藝術治療，最初作品內的女性都沒有嘴，反映內心意念；但畫畫讓她學會治療創傷，面對自己情緒，終創作出一幅由一對無辜的猩猩眼睛加上粗字體寫下「It is not my fault」的作品。

畫畫治療 抒解創傷

前年Christine辦畫展悼亡夫時，鄧惠雄向她的朋友表示有意到場，再次勾起她埋藏多年的陰霾，至今仍不時有被監視的感覺，但這次她不再懦弱，決意循多個途徑投訴。為應付社工註冊局的聆訊，她重看每封騷擾電郵，移民了加拿大也帶同女兒回港出席聆訊，教導女兒「人生有些事，不可以不正確但扮作正確，需要糾正」。

明報記者