學長性騷擾學員案 青協前督導裁違紀 加回港作證 事主：有些事不能扮正確

社工註冊局紀律委員會一致認為鄧惠雄罔顧投訴人意願,以電郵發送附不雅內容和性意味的內容,構成專業方面「失當或疏忽」,屬違紀行為,但認為其再犯可能甚微。據了解,註冊局近日通過裁決,會由主席對鄧口頭訓誡。鄧惠雄曾在聆訊辯稱,認為二人為戀人關係,當時受失戀困擾,但紀律委員會認為,理由不能讓行為合理化。

怕對方地位噤聲 曾欲尋死

Christine於2005年隻身由內地到港就讀社工碩士,2007年在一個學長計劃認識鄧惠雄,她形容鄧惠雄亦師亦父,對他相當信任。鄧惠雄2008年提出性邀約時,Christine形容當時生活混亂,答應其邀約,卻不知是噩夢開端。發生的數次性關係,Christine每次都非常掙扎, 即使不願意,但怕破壞雙方關係,更怕鄧在社工界的地位會對其有所影響,只能噤聲。後來Christine多次向鄧表明「劃清界線」,但鄧兩年內仍不斷發出多封有性意味的電郵予她,更以工作為由多次試圖接觸。Christine說,其纏擾就如每時每刻有眼睛盯着她,令她感無處可逃,絕望情緒籠罩下甚至想過輕生。

不知所措,Christine走到教會求助,教友卻說要「原諒人70個7次」,更斥她介入別人婚姻,要就此認罪。想起一連串事件,Christine至今覺得自己愚蠢至極,「鬧死自己好多年」。6年前她開始接觸藝術治療,最初作品內的女性都沒有嘴,反映內心意念;但畫畫讓她學會治療創傷,面對自己情緒,終創作出一幅由一對無辜的猩猩眼睛加上粗字體寫下「It is not my fault」的作品。

畫畫治療 抒解創傷

前年Christine辦畫展悼亡夫時,鄧惠雄向她的朋友表示有意到場,再次勾起她埋藏多年的陰霾,至今仍不時有被監視的感覺,但這次她不再懦弱,決意循多個途徑投訴。為應付社工註冊局的聆訊,她重看每封騷擾電郵,移民了加拿大也帶同女兒回港出席聆訊,教導女兒「人生有些事,不可以不正確但扮作正確,需要糾正」。

明報記者