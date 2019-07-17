家計會出書談娘娘收兵

家計會於去年9至11月訪問了683名9至13歲小四至中一學生對青春期的看法，約六成受訪學生表示，不期待青春期帶來的轉變；最多學生認為暗瘡問題、情緒不穩、成績下跌是最困擾的事。家計會資深教育主任周卉卉說，今日在書展會推出新書探討青春期困惑。她說青春期話題似是「講到爛」，但隨着不同年代，年輕人都會遇上不同情况，事情類別雖相似，但發生的形式有不同。

埋堆被索祼照 書中教應對

周卉卉透露，書內會有章節提及女同學被要求拍下祼照，才能加入朋友的圈子，描述青少年希望被接納，但不欲拍祼照，卻又不想拒絕人的掙扎與矛盾，閱讀時作不同的選擇，會出現不同的情况，讓讀者設身處地學會應對。

另一教育主任陳健怡亦透露，書內有章節談及擁有眾多追求者的「娘娘」被指「收兵」，書內會建議如何避免讓人有錯覺，了解受歡迎是否就幸福愉快；同時亦會以「兵仔」角度，探討追求的方法，提出「有兵先定有娘娘先」的疑問。

家計會亦推出「性教育智趣卡」，讓7歲以上學生用遊戲形式，學性器官、安全套等性知識。