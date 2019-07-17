書展開鑼 貿發局增保安防示威 網民號召打書釘 三中商稱防盜早裝天眼

三聯經理：未知拍到片段處理方法

反對修訂《逃犯條例》示威行動遍地開花，有網民針對中聯辦背景的「三中商」，於討論區發起到三中商攤位打書釘（即不付費看書），又有網民表示希望在書展設連儂牆及派傳單。本報分別向中華書局、三聯書店及商務印書局查詢，3間書局都表示，若發生混亂情况，會第一時間告訴大會或保安，交大會處理，而閉路電視則已有多年，主要是用以防止偷書，並非今年新加。

書展場內設置閉路電視的攤位不多，次文化堂社長彭志銘表示，其攤位從沒設閉路電視。他憂慮，若最後該些攤位拍攝到示威者，三中商會怎樣處理片段，「如有人圍（三中商攤位），他們會否把片段交給警察？」三聯書店營銷及市務經理高啓發表示，未知片段處理方法，會和管理層商討。

彭志銘質疑拒賣《夢見習近平》

中華稱看市場需求內容是否不實

彭又稱，去年出版的《夢見習近平》未能在三中商出售。中華書局副總經理陳女士昨表示，書局決定是否引入一本書販賣，主要取決於市場需求、「好不好賣」，也會考慮書本會否涉及八卦、三級或不盡不實，「要對讀者負責」。她強調，中華書局「什麼書都有」。

貿發局盼示威勿擾看書買書

今年書展在示威浪潮下舉行，貿發局副總裁周啟良表示，「無得擔心咁多」，會持續留意網上信息。他稱了解年輕人盼以示威帶出政治理念，但希望書展與示威不會有衝突，亦期望示威者不會騷擾市民看書、買書。他指出當示威牽涉秩序及公眾安全時，就不能容許，如果遇到上述情况，不排除會邀請相關人等離場，但他強調不希望發生此事。

他續稱，書展至今第30屆，過往亦曾經歷風雨，如2003年SARS曾影響書展，但都沒停辦，現未打算停辦或提早結束。

林鄭不出席書展開幕

對於網上討論區稱每年特首均出席書展開幕禮，有網民並稱打算到書展與特首「直接對話」。行政長官辦公室昨回覆，林鄭月娥不會出席書展有關活動。貿發局亦回覆，特首今年不會出席書展的開幕酒會。

書展今起一連7天至下周二（23日）於灣仔會展舉行。成人正價入場費25元，小童10元。周啓良預計今年入場總人數約為100萬。