通渠車擅闖屋邨行人通道 輾爆渠蓋被困

事發昨午3時許，一輛高水壓通渠車駛入祥華邨緊急車輛通道，再駛入祥禮樓對開行人路，司機疑發現走錯路，嘗試倒車離開，其間右後輪輾過石屎渠蓋時將其壓毁，車輪下陷，司機向保安員求助。

未經申請 擅開緊急通道圍欄

北區區議員陳旭明事後到場了解，他說祥華邨屬「租者置其屋」屋邨，有獨立法團，而領展早前把祥華邨街市外判予建華集團管理，近日街市一間食肆污水渠堵塞，建華遂聘請通渠公司派員維修。他說，通渠車司機疑在未有向保安申請下擅自打開緊急車輛通道的圍欄，經緊急車輛通道駛入邨內行人路，更一度駛近邨內休憩公園對開，危及正在附近的長者及小孩。

陳昨曾向領展交涉，對方叫他應向建華了解，建華則把責任推給通渠公司。陳批評領展和建華推卸責任，擔心通渠公司召重型拖車到場協助，會進一步毁壞邨內設施，認為法團應向領展、建華及通渠公司追討損失。

領展回應稱，建華昨午安排通渠車在街市通渠，而通渠承辦商在未事先通知祥華商場辦事處及祥華邨屋邨管理公司之下，擅闖緊急車輛通道，並駛入非行車通道，壓毁路上一個井蓋。領展已要求建華盡快處理包括維修等問題，並與祥華邨屋邨管理公司及法團聯絡善後，並已提示建華加強管理，以免同類事件再發生。