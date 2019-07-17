海關檢百萬支走私加熱煙 拘25人

海關於7月初展開代號「朗日」的行動，堵截各區未完稅加熱煙產品流入香港，共拘捕15男10女，年齡20至62歲，當中一個為本地人，其餘為非本地的華裔人。海關機場科航空旅客第一組指揮官傅淑嫻稱，6男5女是在機場停車場被捕，他們均由日本抵港，其行李大部分位置用來存放加熱煙。她說，涉事男女的角色有如「速遞員」，以「螞蟻搬家」模式運送走私煙到港。他們因觸犯《應課稅品條例》被捕，已連同貨品交由稅收及一般調查科跟進。

從日本螞蟻搬家運入

海關稅收及一般調查科監督李艷萍稱，除了從源頭堵截，海關亦有加強市內巡查。案中有被捕者分別租用東涌的私人屋苑、深水埗店舖和豪華七人車作儲存和分銷中心，相信已瓦解加熱煙走私集團，案件仍正調查當中，不排除會有更多人被捕。李說，涉案加熱煙主要來自日本，不法分子不計成本租用高檔私人住宅、私家車和店舖儲存和運送走私煙，企圖利用其較高保安和私隱度掩人耳目，增加海關執法難度。她說海關將繼續全方位打擊走私未完稅加熱煙活動，包括從上、中、下游堵截和掃蕩。