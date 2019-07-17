智慧燈柱惹疑慮 暫緩3攝影功能 資科辦：先做諮詢 直至社會有共識

停監察傾倒攝車牌計車流

助理政府資訊科技總監黃志光稱，理解公眾對安裝智慧燈柱的安排有私隱憂慮，決定現階段暫不啟動上述3項攝影機功能。他說，已安裝鏡頭的燈柱不會啟動功能，新裝的燈柱則不會安裝相關軟硬件，資科辦將作更廣泛諮詢，按部就班，直至社會有共識才啟動有關功能。

黃志光說，現時智慧燈柱將集中蒐集3類實時城市數據，包括交通快拍、氣象及空氣質素數據。他說，上述3類實時城市數據廣受市民歡迎，交通快拍的每日下載量逾600萬次，氣象數據逾350萬次，空氣質素數據則有逾12萬次。他相信，城市數據可令市民受惠，亦可助發展智慧城市。

稱「交通快拍」自動變低清

至於有市民擔心相關部門會將鏡頭拍攝的錄像轉交執法部門，黃志光強調現時已啟用的交通快拍功能，照片經處理後只有低解像度，無法辨識人臉或車牌，會實時在「資料一線通」開放數據平台更新，亦不會儲存過去照片；而會儲存錄像的環保署監察非法傾倒功能則從未在燈柱上啟用，亦暫不會啟用；警務處未有向資科辦提出在智慧燈柱安裝鏡頭，相信現階段不會發生公眾所擔心的問題。

黃志光透露，月內會成立諮詢委員會，並邀請業內專家、私隱專員參與，針對燈柱的應用，尤其與私隱有關應用做諮詢。

莫乃光：好過硬推

立法會資訊科技界議員莫乃光說，政府回應社會現况而暫緩部分具爭議的功能是好事，「好過硬推不解釋」，但始終認為問題源於社會對於政府的不信任，期望政府與其成立只有專家、學者等沒有代表性的諮詢委員會，不如開誠布公做公眾諮詢，一方面為其政策及措施解說，亦可提高公眾參與程度，令諮詢更有意義。

明報記者