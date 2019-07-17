4男認與12歲童非法性交

官：案件介乎強姦案底線

4名被告依次為任職運輸工人莫子軒（現年21歲）、曾就讀VTC的學生陳浩賢（現年21歲）、健身中心接待員林永聰（現年24歲）及廚師鄭栢杰（現年26歲）。4人各承認一項與13歲以下女童性交罪，首被告另承認一項刑事恐嚇罪；第二至第四被告各承認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，第三、第四被告再各認一項非禮罪。

案情指出，2017年1月26日晚上11時，首被告邀X到新翠商場平台喝酒和聊天，至翌日凌晨，第二至第四被告問X要否一起上廁所，X答應。第四被告尾隨X進入女廁後，非禮X的胸部和臀部，再把X推入男廁廁格內，與X性交及口交；第三被告緊接與X性交，再要X為他口交，同時首被告與X性交，其後輪到第二被告。同日晚上，首被告約X到酒吧會面，恐嚇X不能將事件告訴他人，否則當各被告還押時，X會被綁架、被車撞死及在叢林捱餓。

同年3月，X向社工透露事件，數月後X終願意報警。首被告及第四被告在警誡下均稱，X沒有稱不情願和反抗，第四被告更透露X是首被告的女朋友和妓女。

【案件編號：HCCC367/18】