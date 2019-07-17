港鐵縱火案 醫生：死者妄想症受控10年 官質疑「做戲」

死者張錦輝（終年60歲）的醫療紀錄顯示，死者自2007年在東區醫院覆診精神科，當時有暴力傾向，曾揑兒子頸部。2012年起擔任其主診醫生的鍾沛然表示，死者於2007年確診妄想症，曾幻想政府和前同事想害他，更幻想有人殺死其兒子，但入院治療後病情受控，直至2016年11月會見醫生時，也沒有再出現幻覺和暴力傾向。

稱妻未陪診 不知家中表現

鍾形容死者病識感「非常好」，知悉自己病情，又準時覆診和每月打針藥，「好有禮貌、好合作」，跟進其個案的護士及社工也沒有察覺他有異樣。死因裁判官高偉雄質疑，死者在醫生面前「做戲好叻」，因其妻供稱死者病情一直沒有好轉，甚至轉差。鍾沛然回應稱，死者可能於案發時壓力較大，而其妻從未一同應診，醫生不能知悉其家中表現，而醫生不會強制病人家屬一同應診。高官形容，這類精神病人猶如「行緊嘅炸彈」，或隨時令市民受害。

高官續問，能否估計死者案發時是否受精神病影響。鍾沛然稱，無得到相關案件資訊，若死者於案發時提起妄想情况，有可能是病情復發，誤以為其他人會傷害他。死者在縱火案發日即2017年2月10日沒如期打針，護士曾3次致電也不獲回應。

由2013至17年初跟進死者的社工黃佩菁供稱，死者有賭博欠債、家人關係疏離等問題，子女亦知道父親欠債，令家庭經濟拮据，但他未能戒賭。死者每月需歸還3000至4000元欠款，令他未能「畀家用」，讓他感到緊張。

社工：前月會面無自殘傷人想法

黃佩菁表示，每3個月會見死者一次，其精神情况維持穩定，她亦不時電話聯絡其妻了解情况，但不記得妻子有否投訴死者精神狀態轉差。兩人於2017年1月底最後一次會面時，死者沒有傷害自己或他人的想法；對於妻子想離婚，其反應是「唔可以唔接受」，只是擔心住屋安排，不認為他有負面情緒。聆訊今續。

【案件編號：CCDI974/17】