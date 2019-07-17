私醫上門打止嘔針 老婦同日肺炎亡 專家報告質疑「肺沒雜音」診斷 醫生：開窗致聽不清

死者女：召白車被倡改上門

死者賴來香（終年75歲）為印尼華僑，生前患類風濕關節炎、骨質疏鬆、支氣管擴張及曾有腎石，外出時需使用輪椅。

與死者同住的女兒江芝嫻供稱，母親於2016年3月23日稱「肚谷住痛，幾日冇大便」，希望入住養和醫院，江芝嫻其後經網上得悉「香港急症中心」能提供救護車服務，遂致電查詢。當時中心稱救護車未能提供即時服務，中心醫生司徒敬豪亦稱「便秘好小事」，可以打針和塞肛處理，建議她改用中心的上門醫生服務。

江芝嫻稱，司徒敬豪於下午4時多到場，閱畢母親的病歷和藥物後進房檢查，其間稱母親的肛門流血。

司徒敬豪完成檢查後，江芝嫻發現母親當時平躺、面色蒼白和沒反應，自己雖感奇怪，但認為正睡覺，自己亦「放一萬個心，醫生喺度，醫生搞得掂」。司徒敬豪其後為母親處方藥物和營養粉，並稱母親當晚9時便能排便，收取3800元診金後離開。她預備營養粉後便發現母親停止了呼吸，經送往將軍澳醫院後，晚上7時證實不治。

醫生：倡送院遭家屬拒絕

當日上門診症的急診科醫生司徒敬豪供稱，死者當時清醒，曾舉高手和側身讓他作血壓和肛門鏡檢查，當時亦發現死者有脫水、高血壓、疑似炎症等，故建議家人即時為死者安排入住將軍澳醫院，家人卻以過往有不好經驗為由拒絕，他遂為死者處方止痛、生理鹽水等藥物，又應死者女兒要求為事主打止嘔針。

醫療報告未解釋用針原因

專家報告分析，死者長期患支氣管擴張，與司徒敬豪當日稱死者肺部沒雜音的情况不相符，涉案的止嘔針亦會產生神志不清、影響呼吸的副作用，對老人而言必須小心使用，惟司徒敬豪撰寫的醫療報告未有解釋用針原因。

稱從未見止嘔針致栓塞

司徒敬豪解釋，當日屋內的窗戶打開，他未能聽清死者肺部聲音。他又說，事主當日「作悶作嘔」，家人亦拒絕安排她入院，故他決定為對方注射50微克劑量，形容自己行醫20年以來，未曾目睹患者因此針藥致氣管栓塞。聆訊今續。

【案件編號：CCDI270/16】

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