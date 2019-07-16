傅振中8分鐘退走 譚文豪：辛苦晒，有無旅巴接？

【明報專訊】「保衛香港運動」發言人傅振中等10多人，噚日「自發」去到公民黨立法會議員譚文豪（Jeremy）位於樂富嘅地區辦事處示威，批評Jeremy喺7月7日阻住喺旺角警方清場，譴責佢「阻差辦公呃選票」。Jeremy一早喺facebook預告，話邀請咗對方「最撐嘅警察嚟同各位相會」。Jeremy噚日同支持者喺辦事處迎接示威者，Jeremy不停問對方「係咪有嘢要表達，慢慢講，畀支咪你」。不過，一班示威者愈叫愈走，示威咗8分鐘就往樂富廣場方向離去。
Jeremy早準備寶礦力招呼
示威者喺Jeremy辦事處門口讀聲明，話7月7日凌晨警方喺旺角清場時，Jeremy故意走到警方防線前，批評「議員無特權」、「譚文豪撐暴徒」，其間有Jeremy嘅支持者話傅振中等人先係「搞亂香港」。Jeremy又用咪同示威者對話，又叫對方唔好走，話過門都係客，已準備寶礦力招呼佢哋；但班示威者就唔多領情，傅振中開始勸同伴離開，Jeremy同佢班支持者一路跟上去，話「大家辛苦喇，搭咁遠車嚟到，識唔識搭車返屋企，有冇旅遊巴嚟接你哋？」好快班示威者就唔見人影。
向警員查詢所執行任務不構成阻差
Jeremy見記者時澄清，其實2005年終審法院已有判例，如果任何人向警務人員查詢其執行嘅任務，並不構成阻差辦公，認為啲示威者係被警方或政府誤導，強調成立獨立調查委員會對所有人最好；又話香港係自由社會，幾時都歡迎合理溝通。