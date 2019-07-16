傅振中8分鐘退走 譚文豪：辛苦晒，有無旅巴接？

Jeremy早準備寶礦力招呼

示威者喺Jeremy辦事處門口讀聲明，話7月7日凌晨警方喺旺角清場時，Jeremy故意走到警方防線前，批評「議員無特權」、「譚文豪撐暴徒」，其間有Jeremy嘅支持者話傅振中等人先係「搞亂香港」。Jeremy又用咪同示威者對話，又叫對方唔好走，話過門都係客，已準備寶礦力招呼佢哋；但班示威者就唔多領情，傅振中開始勸同伴離開，Jeremy同佢班支持者一路跟上去，話「大家辛苦喇，搭咁遠車嚟到，識唔識搭車返屋企，有冇旅遊巴嚟接你哋？」好快班示威者就唔見人影。

向警員查詢所執行任務不構成阻差

Jeremy見記者時澄清，其實2005年終審法院已有判例，如果任何人向警務人員查詢其執行嘅任務，並不構成阻差辦公，認為啲示威者係被警方或政府誤導，強調成立獨立調查委員會對所有人最好；又話香港係自由社會，幾時都歡迎合理溝通。