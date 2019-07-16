專欄：最衰都係比特幣？ ／文：章濤

避險工具即是當天災人禍、戰爭動亂等出現時，大家會選擇持有、值得相信的東西，目前主要是黃金及美金，前者穩定度高，後者難仿製，這些特質都令它們贏得一定認受性，縱使兩者在收藏、攜帶時都有一定難度，但依然被認為是可靠的避險工具。隨着比特幣逐步為金融市場所接受，再加上其去中心化、匿名的特質，估計假以時日，亦會成為一個可取的避險工具。

與黃金和美金相比，比特幣沒有收藏和運送的難度——市值數以億計的比特幣，同樣可以存放在小小的硬體錢包內，只要能連上網絡，就可動用裏面的資產，同時不需經過實名認證。不過，正因比特幣擁有如此「方便」的特性，吸引了不法分子將之運用在非法交易之上。

被罪犯利用 非工具之罪

現時市場中仍不乏毋須實名驗證買賣比特幣的途徑，而私人交易更是完全保密；再者，各地對比特幣交易的稅收制度亦未有標準，就算有明確法規，執行也未見積極。在這些背景下，比特幣交易既可繞過銀行、省卻手續費和行政時間，更沒有限額管制，加上匿名、隱蔽度高的特性，被不法分子利用，無可厚非。但只要我們將視野放遠，不難發現比特幣其實只是一種工具，工具本身是中立的，問題是大家如何應用，再者，即使不用比特幣，不法分子同樣可以利用美金做交易。不正視問題源頭，而將責任加諸工具之上，絕不公道。

（逢周二刊登）

作者：章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]