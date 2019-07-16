克服四腳行走新挑戰 中大贏大專機械人賽

擊敗12隊 下月出戰蒙古

今屆比賽主辦國為蒙古，以「飛奔大漢中」為主題。參賽隊伍需設計並製作一個手動操作及一個自動機械人，於3分鐘內先操控手動操作機械人帶着令牌通過障礙物，然而將令牌交予自動機械人；自動機械人走至指定區域後，手動操作機械人就要執起骰子，將骰子擲至指定區域並盡快取得50分，之後自動機械人須走上斜台及舉起令牌。

今屆比賽有7家本地院校共13支隊伍參加，中大的33人團隊派出兩隊參賽。隊員之一張錚傑說，以往比賽的機械人主要以車輪行走，經驗豐富、技術知識傳承較好的院校如科大、港大有優勢；今年比賽要求設計及製作以四腳行走的自動機械人，則是全新挑戰，對參賽經驗較淺的中大團隊來說，則是突圍而出的大好機會。另一隊員、同為計算機科學三年級生的林振霆說，在網上蒐集資料後不以馬形、蜘蛛形腳部觸地面積較小的設計，因為要上斜路，行走起來易失平衡，決定增加腳部觸地面積，提起一隻腳也較穩固。

比賽另一難關是要盡快擲骰以取得50分，骰子有3面，擲出金面可直接得50分繼續下個任務。團隊絞盡腦汁務求百發百中，最終研究出利用過去擅長的「氣動系統」裝置將骰子往指定方向噴射出去。

團隊下月將代表香港到蒙古首都烏蘭巴托出戰「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」，與來自不同國家的隊伍較量，現正作最後調整，期望可加快機械人的速度。

明報記者