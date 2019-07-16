特寫：出兩新書 尊子：政治漫畫補歷史不完整

「以日前的沙田衝擊為例，可畫新城市廣場內混戰，但我會抽身一點，問為何警察這麼久依然是那招圍堵與毆打，畫林鄭滴血，表達她的決心比警察態度還要硬。」64歲的黃紀鈞以「尊子」之名行走江湖，每天看新聞，聯想、思考立場、構思內容，落街散個步，用15至30分鐘動筆，以一幅漫畫結合社會感受及評論，每晚約11時許準時交「功課」。

3萬作品挑1200幅 跨中港逾40年

他1978年從中大藝術系畢業，1980年任職《明報》美術，3年後接手病逝的王司馬畫新聞版漫畫，畫足30多年，去年底辦了個漫畫展回顧改革開放40載，觀眾「敲碗」叫他出書，於是他用3個月，從過去3萬至4萬幅漫畫作品中選出1200件作品，編成《生抽香港》、《老抽中國》兩本漫畫集。

《生抽香港》內容橫跨回歸前至四任特首董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥的大小事，包含中英談判、回歸、佔領事件、反修例爭議等，亦有民生小事；《老抽中國》則包含毛澤東、鄧小平、胡錦濤、習近平四代領導人執政時期的維權律師被捕、李旺陽事件等。

新聞報事實 漫畫記社會情緒

他形容，一格格的政治漫畫可作為認識歷史的「雞精書」，新聞報道事實，政治漫畫則反映當刻社會情緒，今次出書全因他見到政權「模糊化」歷史、重新詮釋往事，「與國內朋友傾偈，他們對六四事件認識很模糊，那其實是一件很大的事，感覺很恐怖」。他說內地縱有漫畫家，卻沒法畫這類漫畫，香港更有責任留個紀錄，「政治漫畫是歷史的一部分，若果欠缺了，歷史就不完整了」。

書展後天開幕，有人批評書展已淪為散貨場，尊子卻說那是個寶藏，有心人可尋到寶。他有感言論自由收窄了，但他並不怕其漫畫不被刊登，笑言可以放上網，「貼連儂牆亦得」，有心自然可以發聲。

明報記者