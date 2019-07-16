浸大動畫科50人爭1額 不再公布收生數據 港大醫科：免惹議論

教大歷史35人爭1 幼教31爭1

根據9間參與聯招大學提供的資料，部分學科超過30人爭一個學額。提供10個學額的教育大學中國歷史教育榮譽學士，有349人申請，平均34.9人爭一席；同校一向受歡迎的幼兒教育榮譽學士，新學年學額增至49個，有1503人申請，平均30.7人爭一席。公開大學酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士有20個學額，635人申請，平均31.75人爭一席（見表）。

一般大類收生的學科亦有較多人報讀。中文大學工程學及理學分別有304及374個學額，收到2232及1901人申請。香港大學的文學士有347個學額，共1643人報讀。

港大：社會矛盾 免加劇負面情緒

本報向兩大醫學院查詢報讀醫科人數，港大醫學院稱，近日社會籠罩嚴重衝突和矛盾氣氛，很多市民需喘息和接受治療，故決定不會再就收生情况作任何公布，以免引起不必要議論，避免加劇社會負面情緒。中大醫學院則稱暫未收到有關聯招改選後資料，而持國際文憑（IB）成績經非聯招入學的申請則收到約200宗，與往年相若，會陸續發出取錄通知。

早前港大醫學院涉嫌在放榜後「冷靜期」接觸學生，被指違反JUPAS協議。JUPAS運作委員會昨表示未有詳細資料確定，不適宜在現階段評論，強調任何違反協議之舉均不可接受，會積極跟進。