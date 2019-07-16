海關檢假子宮頸癌疫苗 3日兩宗 總值75萬 搜醫務中心拘3人

衛生署早前接獲投訴稱，有醫務中心使用懷疑有問題子宮頸癌疫苗（人類乳頭瘤病毒疫苗），遂與海關聯合行動。海關在商標持有人協助下初步調查，於上周五與衛生署採取執法行動，搜查寶勒巷3號萬事昌廣場20樓加維醫務及疫苗中心，檢獲該批懷疑冒牌及含有第1部毒藥的疫苗，35歲女董事及兩名分別27歲及30歲女職員被捕，調查仍在進行，疫苗樣本將安排送往政府化驗所化驗。

衛生署呼籲市民，若接種子宮頸癌疫苗後不適，應尋求醫護人員的意見。根據世界衛生組織的建議，子宮頸癌疫苗接種的主要對象應為9至14歲仍未性活躍的女性。市民如有懷疑是否需要接種或補打相關疫苗，應諮詢醫護人員意見。此外，註冊醫護人員亦應只向持牌藥物批發商購買已註冊的藥劑製品。

海關及衛生署上周三（10日）突擊搜查觀塘信穎醫務中心，檢獲76盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗「加衛苗9」及47盒真疫苗，涉嫌攙真貨魚目混珠。檢獲的懷疑冒牌疫苗，部分亦為「加衛苗9」。

海關巡舖 檢6400件冒牌化妝品

另外，海關早前巡查發現有店舖出售懷疑冒牌化妝品及護膚品，其後經商標持有人協助及深入調查，上周三（10日）起一連5日採取行動，搜查於銅鑼灣、油麻地、上水、粉嶺、元朗共10間店舖及倉庫，檢獲6400件冒牌化妝品及護膚品，總值約59萬元，拘捕7男5女。冒牌貨包括卸妝水、面霜、保濕啫喱、防曬乳液等，售價由16元至340元，較市價低約四至八成，相信店舖以平價招徠，部分店舖以真貨及冒牌貨混合出售，魚目混珠。