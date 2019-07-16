通渠投訴半年7宗 聲稱收費1500埋單5.8萬

稱普通方法無法解決 提議拆坐廁

消委會接獲的通渠服務投訴，其中一宗事主發現坐廁嚴重淤塞，故預約一間通渠公司上門檢查，該公司聲稱檢查連通渠服務合共1500元。通渠師傅稱普通方法無法解決，提議事主拆除坐廁檢查，費用3800元，之後又稱渠管嚴重生鏽，一旦爆渠將影響下層單位，又指可一併處理渠管連接的屋內兩個坐廁，開價5.8萬港元。事主眼見浴室滿地污水，又擔心日後爆渠，答應徹底維修。事主後來向其他公司查詢後發現收費過高，於是向消委會投訴，惟涉事公司堅拒退款。

另一宗個案事主在網上找到一間通渠服務公司，該公司安排一名師傅上門檢查後稱問題嚴重，需要使用特殊器具清洗喉管，費用8300元，並聲稱可用「十年八年」，惟渠道1個月後再淤塞。事主致電通渠公司，職員稱單據非由該公司發出，表明不會提供協助。事主懷疑涉事公司只是提供配對服務，又懷疑登門通渠的師傅使用「太空卡」令消費者無從聯絡，於是投訴。

事主表示涉事公司極不合作，要求消委會記錄個案並警惕消費者。