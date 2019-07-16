聲稱99.9%殺菌洗手液 兩款效用僅三成

佳之選含致敏物 超歐盟內地標準

消委會檢測市面35款洗手液當中，15款聲稱具殺菌或抗菌效能，當中8款更聲稱可殺菌達99.9%。消委會測試各樣本殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌的效能，結果顯示，8款聲稱可殺滅99.9%「病菌」或「細菌」的樣本中，只有「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」和「屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓」兩款產品，可同時殺滅超過99.9%的金黃葡萄球菌和大腸桿菌，與其聲稱的效果脗合；而「萬寧松木抗菌潔手液」和「潔保加 ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine」，只能殺滅約三成大腸桿菌，與其聲稱的表現有較大差別。

在致敏物測試中，消委會參考內地和歐盟的標準，測試發現「佳之選抗菌洗手液（松木清香）-清爽」，其致敏物CMIT和MIT 混合物總量為 0.00307%，含量同時超過內地和歐盟標準，即不應多於0.0015%。

萬寧潔保加稱與消委會測試方法有異

萬寧及潔保加均回覆消委會稱，過往曾邀請獨立第三方機構測試，證明其產品可殺滅99.9%或以上金黃葡萄球菌和大腸桿菌，估計是消委會的測試方法等不同而有差異。佳之選未有回覆消委會。

洗手過程最重要 消委會籲「最少搓揉20秒」

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，洗手液的殺菌效能與其聲稱未必相符，洗手時最重要的並非洗手液是否殺菌，「洗手目的是去除污垢，和減少皮膚上微生物的數量至安全程度。過程中最重要是充分搓揉和冲洗洗手液，而不是殺滅皮膚上的細菌；搓揉最少20秒，即大約唱兩次英文生日歌的時間」。