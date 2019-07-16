龍角散含糖量逾九成 日食6粒 近半攝取上限

14樣本含糖逾七成

消委會檢視41款喉糖樣本，有30款屬一般食品，其中有22個樣本營養標籤顯示含糖，每粒含糖量由0.02克至3.8克不等，當中14個樣本糖分佔總成分七成或以上，有3個樣本每粒含糖量超過3克，其中含糖量最高的為「龍角散 Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick」，其營養標籤顯示每100克有91.2克為糖，含糖量達九成以上，每粒含糖3.8克，若早、午、晚各進食2粒，糖分攝取量已達世衛建議的游離糖每日攝入量的四成半。

含糖稱無糖 龍角散零售商稱有錯

調查亦發現有樣本的營養標籤與成分表所列的資料不脗合，樣本「龍角散 Ryukakusan Throat Cdy Citrus」的營養標籤標示該產品的糖含量為0，但其成分表首二位分別是糖和糖漿，消委會認為該產品標籤的準確性成疑，已將資料轉交予食安中心跟進。

「龍角散」零售商其後回覆消委會表示，「龍角散 Ryukakusan Throat Cdy Citrus」所標示的含糖量有錯，正確應為每粒含糖3.12克；另一款龍角散 Ryukakusan Cough Drops 120MAX Stick」的標示亦有錯，正確應為每粒含糖3.15克，但零售商未有向消委會提供進一步資料。

消委會：無治療功效 多食蛀牙

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，喉糖內的糖分沒有治療功能，只是令喉糖較好吃，消費者不應過分依賴喉糖，「有些人一日會吃一盒喉糖，大量進食容易導致蛀牙及肥胖等健康問題。」