消委：喉糖服過量可致呼吸困難 10款註冊西藥 部分無列明服用上限

得果定喉片檸檬 藥劑師：兒童不宜

消委會檢視的10個喉糖樣本為註冊西藥，其中1款「得果定喉片檸檬」，每粒含0.25毫克「地喹氯銨」，但產品沒有列明每日服用上限。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，參考英國一些含有該成分的藥物標籤例子，服用「地喹氯銨」劑量為每日最多2毫克，即每日最多只可服用8粒「得果定喉片檸檬」，若服用過量，有舌頭或口腔痛風險，6歲以下兒童亦不應服用。

4款「使立消」喉糖同時標示含有「2,4-二氯苄醇」及「戊間甲酚」（見表），藥物具消毒殺菌功效，崔俊明表示，過量服用前者有可能引致胃部不適及刺激中樞神經，而過量服用後者則有可能出現面腫及呼吸困難。

消委會又發現，另一款「使立消化痰止咳配方」含有「鹽酸氨溴索」，有局部麻醉及消炎作用，同時具有化痰功效，但相關成分可經母乳傳給嬰兒，哺乳期婦女要避免服用，而相關產品有提醒孕婦和哺乳婦女服用前應先諮詢醫生。

得果定使立消：服用前應諮詢醫護

得果定代理商回覆消委會表示，其產品在衛生署的註冊資料證明，產品具有聲稱的療效，而每人身體狀况不同，如有任何疑問，服用前應諮詢醫生意見。使立消代理商回應稱，產品通過香港衛生署審批，包裝標籤亦遵從相關監管規定，符合安全、效能和品質方面的標準。消費者服食喉糖前應參考包裝上的服食指引，若有任何疑問，建議先諮詢醫護人員意見。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，不少喉糖都未有在包裝上詳細列明產品所含西藥的副作用，消費者不應過量服用，尤其是孕婦、哺乳期婦女等，服用前應先諮詢藥劑師或醫護人員。她又說，服用喉糖只能紓緩症狀，未能針對引起喉嚨不適的原因治療，若消費者過分依賴服用喉糖，會延誤病情。

（消委報告）

明報記者