拗爆炸品定義 藏煙霧餅公大生上訴駁回

案發時為公開大學3年級生的上訴人關迦曦（23歲），2015年12月16日在金鐘海富中心被截查，背包被搜出煙霧餅等，上訴人辯稱煙霧餅是露營時用作驅蚊。

上訴爭議是上訴人被裁定的管有爆炸品罪名，屬《刑事罪行條例》第55（1）條，條例沒將只有煙火效果的煙霧餅具體定義為「爆炸品」，原審裁判官引用另一法例《危險品條例》第2條對爆炸品的定義，即「產生實際效果或為產生煙火效果」屬爆炸品，裁定上訴人罪成。

上訴方質疑裁判官將兩項條例就爆炸品的定義視為同一項目的決定是錯誤，沒考慮當時立法原意，以及《刑事罪行條例》涉爆炸品部分屬懲罰性質，最高刑罰是終身監禁，《危險品條例》只屬規管性質，兩者不能相提並論。

官認同原審引用原文

高院法官黃崇厚在判辭指出，《危險品條例》源自1872年的爆炸品法例，法例於1956年修訂，並與《危險品條例》合併，首次將「煙火效果」列入為「爆炸品」，而爆炸品被視為危險品。黃官並認同《危險品條例》有關爆炸品定義適用於《刑事檢控條例》第7部涉及爆炸品部分，裁定原審裁決無錯，加上定罪獲證據支持，駁回上訴人申請。

【案件編號：HCMA244/17】