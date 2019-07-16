黃偉綸：政府不會輕易放棄明日大嶼

黃偉綸昨出席公開活動後見傳媒，被問到在現時的社會氣氛下，有意見認為政府應撤回「明日大嶼」計劃，他稱土地供應專責小組早前已提出8個短中期和中長期土地供應選項，包括東大嶼都會（即「明日大嶼」計劃前身），每個選項都對本港的未來發展非常重要，而且是本港長遠「非常主要」的土地來源，包括對未來房屋、特別是公共房屋的供應非常重要；而且對紓緩新界西的交通情况，有很大作用；加上「明日大嶼」是本港第三個核心商業區，對本港長遠經濟發展也非常重要，強調政府不會輕易放棄計劃。

他續稱，估計「明日大嶼」要到本年底才可在立法會財委會審議，距離目前仍有5、6個月，當局會在這段時間內，向不同持份者努力解釋，包括解說填海的海砂從何而來、如何應對極端氣候變化、以及工程會否令庫房一貧如洗等。

料本年底方可審議撥款

對於目前立法會復會無期，黃偉綸表示，本年度立法會工務小組已批出約1400億元撥款的工程項目，但財委會只通過600多億元，期望在立法會暑假後復會時，盡量追回餘下未批的撥款。