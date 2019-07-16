港怡三成骨科病牀日數套餐收費 稱政府未要求交罰款

總監：病人選擇影響比例

港怡醫院營運總監曾慶廉上周接受傳媒訪問時透露，該院骨科約30%住院病牀日數為套餐收費，希望未來陸續提升。被問到全院套餐收費佔整體住院病牀日數時，曾慶廉說「無睇到好實」，但認為骨科情况應與全院平均情况差不多。至於餘下70%為何未有使用套餐收費？曾慶廉解釋是病人的選擇，套餐收費規定了入住的病房種類和服務，「病人想住頭等病房就未必選套餐」。

港怡醫院2013年投得黃竹坑用地時，簽約承諾要有51% 住院病牀日數為套餐收費。曾慶廉續說，「政府對我們有一定要求，當天我們醫院中標拿到這地，在服務契約承諾要做為香港人的事（提供套餐），我們沒有改變過，正朝這方向走。」

簽約承諾51%日數屬套餐收費

他又稱，港怡理念是做到套餐收費，讓病人入院前清晰知道需付多少，「如果保險包八成，餘下的兩成也是實數，病人可安心」。

按土地契約和服務契約，港怡若未能履行契約條款須向政府賠償。被問到港怡要向政府賠償多少、何時向政府賠償，曾慶廉說與政府恆常有溝通，衛生署亦有恆常巡查和「睇住啲數字」。被問及政府有否要求港怡交罰款，曾慶廉表示沒有，相信政府一定會因應服務契約寫法執行，但「罰還是不罰，何時罰，法律條文如何理解，也不是完全黑或白，他們（政府）也在考慮如何處理」，他說會為醫院爭取最大利益。

「條文理解不是全黑全白」

港怡於上月初開設脊柱健康中心，為病人提供跨專業團隊的醫療服務。港怡目前為5個常見的脊柱手術提供全包定額套餐，包括頸椎前路椎間盤切除減壓融合術、椎板切除術等。