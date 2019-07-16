曾精神病發圖殺全家 妻：仔女驚佢

死者妻子溫未嬌供稱，她和死者於2000年在深圳結婚，育有一子一女，舉家在2005年來港定居，事發前一直一家四口同住。溫說，死者2002年起有情緒問題，脾氣暴躁及失眠，至2005年發病，經常自言自語，但拒絕求醫；直至2007年，張錦輝企圖自殺，更欲拔除煤氣喉殺死全家，她攬走女兒及向保安求助，張之後被送往東區醫院精神科，入院治療逾一個月，此後需定時服藥及覆診，及後病情反覆，一度需再度入院。

「無諗過佢會出去傷害人」

溫認為，死者因工作、爛賭、經濟差等問題而患精神病，形容2005年時「個女奶粉錢都無」。死者曾於2012至13年接受戒賭治療，病情一度好轉，兩年後再染賭癮，更欠下債務，情况變得嚴重，「冲緊涼自言自語鬧人、半夜又突然起身鬧人」。

溫形容夫妻關係於案發前兩年很差，甚少見面和對話；死者於2017年病情最嚴重，「仔女都驚佢」，一見死者在家便「心情好驚」，「次次都話同我哋一齊死」。社工曾提醒她，死者隨時會了斷自己的生命，叫她「避一避」，亦建議可單方面入紙申請離婚，另申請公屋。

妻提離婚 子女拒跟父

溫同年提出離婚，死者於案發10多日前明言「唔會簽（離婚紙）」，更要求兒子由他撫養，但兒子不願意，女兒亦寧願放棄學業搬往內地居住，當時死者質疑溫想霸佔公屋單位，更說「我死都死喺呢度」。