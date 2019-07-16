港鐵縱火研死因 目擊者：「火人」攬女乘客 乘客踢臀救人 「更攬實唔放」

前年釀1死18傷 涉縱火者亡

死者張錦輝（終年60歲）生前任職夜更保安，他於前年2月10日傍晚6時許在金鐘站上車。當列車行駛途中，張涉嫌將天拿水淋向乘客，再用打火機縱火。張事後四成面積的皮膚遭燒傷，送院搶救，留醫3個月後，至同年5月13日不治。

事發時身處車廂的乘客鄧廣坤和葉嘉茵昨日供稱，案發當日目睹一名戴眼鏡、臉部濕透及臉紅如喝醉的男子從胸前的背囊取出透明液體，並舉起打火機，高叫「你哋班×街去死啦」及「×你老母」，之後將液體淋花似地潑向其他乘客，車廂隨即起火，當時有女乘客背部起火，更有兩名「火人」在燃燒。

另一乘客鄭澤然的供辭則指出，當時其右半身起火，他在地上滾動將火弄熄後，看到一名女子腰間起火，蜷縮在地求救，他遂上前拍熄對方身上的火種。

下身着火「施施然」坐座位

此時鄭澤然看見一名身高約1.6米、下半身起火的男人「施施然」、「慢慢行、若無其事，好似冇着火」，在車廂座位坐下，再望向倒地女子，繼而走近從後擁抱她，並將臉貼向女子背部，像要給該女子「點火」。此時女子呼叫救命。

鄭見狀上前踢該男人的臀部和腿，惟男人「更攬實唔放」。鄭待列車到達尖沙嘴站後離開車廂，其後發現男子抱着女子的位置變成一團大火，當中男人下身仍在起火。

向警稱「曾蔭權害死個仔」要報復

負責護送張錦輝到醫院的警員黎俊烯供稱，他在救護車內向張查問，他承認自己用天拿水點火，因他「同老婆離咗婚，曾蔭權害死佢個仔」而要報仇。待黎向張宣布拘捕後，張便陷入昏迷。

伊利沙伯醫院醫生楊志楊及威爾斯親王醫院醫生葉慧盈供稱，張被送往伊院時清醒，臉、四肢及臀部2至3級燒傷，其口內亦發現塵粒和碳粒，顯示氣道或因吸入濃煙受損，需插喉、使用呼吸機和鎮靜劑。張其後轉送至威院燒傷中心治理，當時張已不清醒，燒傷總面積40%，情况危殆，經手術後在深切治療部留醫。聆訊今續。

【案件編號：CCDI974/17】

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