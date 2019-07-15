睇儀禮堂梅堂古蹟 港大辦4導賞團

儀禮堂、梅堂都樓高3層，外觀大致相同。儀禮堂二戰期間曾被徵用為臨時醫院支援瑪麗醫院，1942年元旦，校方喺梅堂舉行學會頒授典禮，向因戰亂被迫停學嘅14名醫科生頒授戰時學位。古物古蹟辦事處一級助理館長（古建）江詠雯話，3幢建築保存得非常完整，文物價值好高，佢形容古蹟盛載本港中西文化薈萃嘅獨特歷史，係市民集體回憶嘅重要組成部分，保育尤其重要。

發展局文物保育專員辦事處自2011年起舉辦古蹟周遊樂，即日起至7月31日，市民可到訪歷史建築或參加導賞團，活動以宿舍為主題，市民可參觀24幢曾作或仍作宿舍用途嘅法定古蹟，以及已獲評級嘅歷史建築。港大亦為活動舉辦4場導賞團，由建築學院建築保育學部學生帶領市民參觀儀禮堂、梅堂、逸夫苑等建築。建築保育學部​課程統籌主任​余家聲話，推廣保育歷史建築好重要，有助大眾更深入了解本港歷史。