數天「無中生有」 黑客松考急智意志力

對參加者來說，他們要幾乎不眠不休，「馬拉松」式工作24小時至數十小時，用盡所學，盡量設計出一個像樣的軟件或硬件方案的雛形，故非常考驗急智、實戰能力和意志力。

雖然有很大的時間和資源限制，但有些人就是喜歡這類比賽的遊戲化環境和氣氛，以及和其他高手合作或切磋，故對這類比賽樂此不疲。

據悉，Hackathon這個字眼最先在1999年出現。但真正在美國流行，只是近9年的事。其中，由賓夕凡尼亞州立大學舉辦的PennApps的成功，吸引其他大學相繼仿效，故被視為真正的「黑客松」始祖和推手。

港大醫學院生 跨國跨科擦火花

香港科技園及香港大學合辦的「DreamCatchers醫療科技駭客馬拉松」，則專門將香港大學醫學院的學生與其他學科的大學生配對組隊，希望這些跨學科、跨大學甚至跨國的團隊成員能夠擦出火花，構思出創新方案解決或紓緩醫療問題。

整個比賽為時大約6日。前3日主要是為參賽隊伍舉辦各種工作坊，包括設計思想、募投技巧等，以及讓參賽者到醫院觀看醫生工作及交流。之後兩日則是設計原型，最後一日做簡報，讓評判選出冠亞季軍。