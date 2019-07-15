學生研變色眼鏡 防光敏腦癇

明報記者 薛偉傑

Alluminate是5人團隊，其中4人為本地大學生，另一人是美國大學生。他們研究的產品，是一款可協助「光敏性腦癇症」患者的智能眼鏡。

每4000人有1患者 打機看卡通可誘發

「光敏性腦癇症」（Photosensitive Epilepsy, PSE）患者每當看到某些強度、顏色和低頻率閃動（如12Hz）的光線時，就會感到頭暈目眩，甚至會出現腦癇。有估計稱，全球平均每4000人就有1人患上，約佔所有腦癇症患者5%。

有傳媒曾報道，單是港島區某大公立醫院，每年就有10多宗因打機引致腦癇發作的個案，這些都是「光敏性腦癇症」患者。

至於最大規模及最為人所知的「光敏性腦癇症」患者不適事件，則事發1997年12月16日晚上。當時東京電視台正播放《寵物小精靈》動畫，其中一幕出現紅、藍、黑、白、黃等顏色交錯閃爍，這段持續僅約5秒、閃動頻率12Hz的畫面，令多達685名兒童不適，出現頭暈目眩、嘔吐，甚至短暫喪失視力等症狀，其中150人要送院，兩人更需住院超過3周。事後各國紛紛立例管制電視節目及遊戲畫面的閃頻。

此外，2012年倫敦奧運會亦曾有宣傳片被批評閃動畫面太多、範圍太大，令不少光敏性腦癇症患者中招。

遇低頻等光線通電 鏡片變奶白色阻擋

Alluminate團隊成員、港大計算機科學系應屆畢業生雷匯宏表示，他們是因為參加香港科技園及香港大學聯合舉辦的「DreamCatchers醫療科技駭客馬拉松」，到醫院和醫生面對面交流時認識到光敏性腦癇症這種罕有疾病，並決定以此為研究主題。

他們為「光敏性腦癇症」患者研發的智能眼鏡，鏡片平時透明，當遇上強度、顏色和閃動頻率足以誘發病情的光線時會立即自動通電，變成奶白色，以阻擋那些光線，從而避免患者不適或腦癇。

零部件多技術成熟 利商業化

由選定主題到設計硬件和軟件程式，他們用了大約3日就研發出第一個原型。雖然有一點粗糙，但已驗證到整個構思是否可行，還在「DreamCatchers醫療科技駭客馬拉松2019」獲得亞軍。

由於這種眼鏡所需要的零部件，包括變色智能膠片（Smart Film或Switchable Film）、微型鏡頭或光學傳感器、微處理器等，都是技術比較成熟的產品，故相信其商業化過程不會太困難。

「黑客松」三天內研發

隊員之一、在美國經營初創公司的史丹福大學機械工程4年級博士生Alex Gruebele估計，大約一年半之後就可正式推出這產品，最遲也會在兩年之內。至於所需投資額，他認為若能籌集到400萬港元，會比較理想和鬆動。

不過，雷匯宏認為，大有大做、小有小做，若籌不到400萬港元，第一批貨可以做少一點，以及將後續改進型號的計劃押後。他估計只要有大約200萬元，也可以完成商業化。

雷匯宏估計，實際產品的成本大約是150美元或略低。至於產品正式推出時的售價，Alex Gruebele則樂觀地估計，在歐美市場可售700美元或以上。

現時5人計劃正式合組公司，將項目變成正式的產品。雷匯宏表示，初步計劃申請本地的初創企業培育計劃及募投（Pitching）比賽等，來籌集資金；也可能透過Kickstarter等眾籌網站預售產品取得前期資金。

他認為，雖然「光敏性腦癇症」是罕有病，不是那麼多人需要這產品，但有些人若支持產品理念，即使不購買產品，也會在眾籌網站上認購紀念品，當作捐款。

至於實際推出產品後如何銷售，他表示最初一定會倚靠網購，之後會漸漸透過醫療機構分銷，甚至直接聯絡外國的「光敏性腦癇症」患者組織。