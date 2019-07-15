釋智慧圓寂 享壽86

香港佛教聯合會網頁及寶蓮禪寺facebook表示，釋智慧前日（13日）晚上9時30分離世，「長老示現無常，誠佛門之悲，教界之痛」，祈願釋智慧「慈悲宏願，慈航倒駕，乘願再來，廣度眾生」。

中學校長讚和藹 多高官哀悼

佛教黃允畋中學校長葉偉儀因工作認識釋智慧，對他離世感意外及惋惜。葉偉儀說，幾個月前曾探望釋智慧，形容他當時精神，沒有異樣。葉認為，釋智慧沒有架子，尊重校長及關心教師，「有時到寶蓮禪寺探他，很關心後輩，如問我們用何方法到達，又帶我們參觀及分享道理」，形容釋智慧是和藹的長者。

林鄭月娥表示，釋智慧德高望重，長年致力弘揚佛教、熱心參與和推動社會及慈善工作，貢獻良多。民政事務局長劉江華讚揚，釋智慧畢生全力弘揚佛教，更將寶蓮禪寺發揚光大，會永遠懷念他。教育局長楊潤雄讚揚，釋智慧對社會公益事業貢獻良多，深信他的德行會繼續勉勵學生和市民，共建關懷互愛的社會。

釋智慧3歲自南海家鄉來港，居於寶蓮禪寺，29歲出家，2005年成為寶蓮寺第七代住持、2015年獲頒授銀紫荊星章。2015年，定慧寺時任住持釋智定被指假結婚，釋智慧亦捲入是非。2017年被頒令清盤的定慧寺，2018年入稟控告5人包括釋智慧，違反信託責任，索償被挪用的553萬元公款，官司至今未完。