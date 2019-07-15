港大研究生會撤回「刪繁體書寫」修憲

研究生會早前提出修憲，包括新增一項條文，列明研究生會是獲警務處註冊的社團，所辦活動要符《基本法》，並刪除以繁體字書寫中文的規定。該會昨早7時透過電郵通知學生，稱修改憲章的討論愈演愈烈，支持與反對聲音愈發極端；為免衝突升級，加劇研究生群體內部撕裂，決定取消周年大會及撤回草案，無限期接受會員提出修改意見。

約30名港大研究生及本科生昨午3時在李景賢所住的利瑪竇宿舍（Ricci Hall）外高呼「PGSA不代表我」、「釋放財務報告」等口號，要求研究生會7月19日前回應七大訴求，包括譴責取消周年大會，不尊重會員提出動議的權利；要求立即召開會員大會；公布財務報告及周年報告；收回譴責「反送中」示威者的公告等。

醫科研究生、PGSA修憲關注組成員陳同學表示，近日有同學以電郵方式向研究生會查詢均未獲回覆，而研究生會憲章漏洞多，應全面改革研究生會制度。