AI鏡頭捉亂棄建築廢物 本地初企研發 省翻看CCTV時間

明報記者 馬耀森

政府2005年起向棄置於堆填區的建築廢物收費，但收費加劇非法傾倒問題，環保署去年便接獲1914宗投訴，檢控了136宗，比例偏低。立法會早前審議垃圾徵費條例草案，有議員表示，非法棄置建築廢料問題多年未解決，擔心垃圾徵費下更惡化。

環保署環保主任陳佩婷表示，該署自2016年逐步於公眾地方的建築廢物棄置黑點安裝監察攝錄機，協助執法及加強阻嚇。現時該署於全港約80個黑點安裝了攝錄系統，正籌備今年中進一步擴大覆蓋至115個地點，每個黑點安裝1至4部攝錄機，視監察範圍而定，涉及開支約500萬元。

具分析學習能力 數分鐘通知執法者

她說，該署不斷改良攝錄機系統，現已發展到第三代，包括提升攝錄機能力，如高清攝錄及加入夜視功能；耗電下降，電池體積大幅縮減，加強流動性，較易搬到其他地點；系統更首次引入人工智能，具備影像分析的學習能力，能透過運算辨認監察範圍出現的建築廢物，並發出推送通知，讓執法人員即時跟進，省卻大量時間翻看監察片段。

環保署環保主任吳慧妍表示，新一代監察系統具備學習能力，安裝後需花數日學習辨認監察範圍內的物件，例如物件大小、形狀、停留時間等，以判斷是否非法棄置活動，而系統學習時間愈長，辨認準確度愈高。

減電池體積增流動 可「打游擊」捉人

被問到長遠會否在更多地點安裝攝錄機，吳慧妍說要視乎需要，非數目愈多愈好。她稱，因要符合私隱政策，安裝攝錄機的黑點要豎立橫額，通知市民該處正錄影，故安裝初期十分有效，建築廢料幾乎即時絕迹，但會「轉移」到附近攝錄不到的位置，故不時要「打游擊」，將攝錄系統轉移到其他位置，會更有效打擊非法棄置，未必需要增加攝錄機數目。

不過，該系統主要針對駕車棄置建築廢料，若有人步行或推車到黑點再卸下廢物，則無法透過影片蒐集證據並檢控，吳慧妍表示，若攝錄系統發現有人屢次於特定時間棄置廢料，會派員到現場巡邏及執法。