蒙民偉骨灰盅 離奇被棄山邊

葬同墳場 尤敏骨灰盅周五被盜

據了解，跑馬地天主教墳場於上月27日，曾揭發有骨灰龕被破壞，有骨灰盅不翼而飛。

發現骨灰盅的42歲姓蒙女清潔工向記者表示，上周五早上於金山郊野公園長源路2號燒烤場工作時，在山邊發現一墨綠色物件，在泥土中半掩，趨前察看發現是密封骨灰盅，上刻有「蒙民偉之靈藏」，初時未有為意。因同姓三分親，其後她與丈夫提及事件，丈夫憶起與已故商人蒙民偉同名，昨午報警。她續說，發現當日曾落大雨，不排除雨水冲走泥土，始露出骨灰盅。

警方接報到場，先將骨灰盅從泥土取出，再清理表面沙石，骨灰盅纏有白色膠紙，頂部刻十字架，初步沒見損毁，警員將骨灰盅帶走，案件交長沙灣分區跟進。

清潔工發現 初步未見損毁

蒙民偉為信興集團創辦人，是本地白手興家創業模範。1950年代機緣巧合成為日本樂聲牌電器的代理，銷售電飯煲，改變了當時港人用瓦煲煮飯的生活模式。他於代理產品的同時，亦向日本工程師提供意見，將產品改良成更適合港人的電器，例如將飯煲蓋改以玻璃製造，用家不揭蓋也能看到飯面。

蒙民偉亦熱心公益，1984年成立信興教育及慈善基金，支持香港和內地教育、醫療和康樂等，亦多次向本地及內地大學捐款，香港8間大專院校內，都有建築物以他名字命名。中國科學院紫金山天文更於1996年，將一顆小行星命名為「蒙民偉星」，表揚他對促進中國經濟、科學及教育發展等的貢獻。蒙民偉於2010年逝世，享年82歲。

已故女星尤敏與丈夫高福球合葬於跑馬地天主教墳場，上周五（12日）親友拜祭時揭發骨灰龕碑面被打碎，碎片散佈地上，兩人的骨灰盅及一串念珠不知所終，警方列偷竊案處理。