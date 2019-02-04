馬季投注額1248億創新高 全季221萬人次入場 增3.3%

總投注額較上季微增0.4%

昨日煞科日共有逾5.1萬名馬迷入場觀賽，包括沙田馬場有4.6萬人入場，跑馬地馬場則有逾5000人入場，較去年3.55萬人增加逾43%。昨日投注額達19.66億元，是回歸以來單日最高投注額。

全年度計，今個馬季錄得達逾1248.1億元總投注額，較上季增加0.4%，當中匯合彩池（即來自外地的投注額）高達188.2億元，較上季的165.7億元增長13.5%。

昨煞科投注額創回歸後單日新高

馬會行政總裁應家栢表示，今年縱使面對環球經濟不明朗因素，但全季總投注額仍有輕微增長，入場人數亦破紀錄，對今年業績很滿意。他稱投注額上升主要動力來自匯合彩池，展望將來，從化馬場會是馬會未來發展動力，因從化馬場不單是訓練設施，更是設備完善的馬場，來季會繼續舉辦示範賽。下季（2019/20年度）馬季將於今年9月1日開鑼，維持全季88個賽馬日。

蔡約翰11次登冠軍練馬師

本年度馬季冠軍練馬師之爭，結果蔡約翰（John Size）昨贏得兩場頭馬，最終以78場冠軍，力壓排第二的約翰摩亞（John Moore），第11次登上冠軍練馬師寶座。冠軍騎師則由潘頓（Zac Purton）贏得，是他第三度登上香港冠軍騎師寶座。華人騎師何澤堯（Vincent Ho），今季以56場頭馬勇奪「告東尼獎」。