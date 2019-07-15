2013年攻港 比亞迪的士去年全停運

業界：政府政策後知後覺

根據運輸署資料，比亞迪過去5年售出26輛首次登記的電動私家車，其中去年只售出3輛新車。香港電動車業總商會榮譽顧問李耀培表示，未聽聞比亞迪打算撤出香港市場，惟因香港市場本身較小，以現時銷售量若要維持充電站運作有困難。他相信比亞迪過去未能充分掌握本港市場特色，加上政府電動車政策「後知後覺」，推行電動車逾10年，至近年當局才大力擴充電動車公共充電網絡，難以配合車主需要。

環境保護署回應稱，截至今年5月底，全港共有2242個不同類型的公共充電器，當中快速充電器佔500個，其餘大部分屬中速和標準充電器。署方又說，一直與商業機構合作優化電動車充電設施，惟政府政策方針是車主應在居所或辦公室等場所為其車輛作日常充電，公共充電網絡主要是輔助設施，車主購買電動車前應先充分考慮充電安排。