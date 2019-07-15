比亞迪充電站全停 車主嘆座駕變廢鐵 公司稱商業考慮 議員批不負責任

明報記者

比亞迪：未承諾免費充 可用公共站

比亞迪發言人回覆稱，基於商業考慮，在銷售經改裝的二手私家車時未有承諾免費提供充電服務，銷售合約亦無相關條款，考慮到成本問題不能長期承擔免費服務，因此無奈宣布本月15日起停止免費充電服務，又稱日後車主可考慮在私人物業安裝快速充電設備或改用政府公共充電站。

海關：倘違商品例 適當跟進

環境保護署表示，知悉比亞迪今日起停止提供充電服務，惟受影響車主仍可用合適的充電線，使用公共充電站的中速或標準充電器為電動車充電。海關說正了解事件，若發現違反《商品說明條例》，會採取適當跟進。

據了解，全港各區現時有約10個比亞迪充電站、共43個充電設備；運輸署資料顯示，本港有74輛已登記的比亞迪電動私家車（見另稿）。

今起停止 車主6月底始悉

本報接獲多名比亞迪車主投訴，稱6月底獲悉比亞迪將於本月中停止提供充電服務。車主李太稱，兩年前用逾10萬元，買入一輛二手比亞迪e6電動私家車，家住九龍的她較多使用黃大仙的比亞迪充電站，若以快速充電計算，每次只需一個多小時便可充滿電，惟比亞迪停止充電服務後，若改用公共充電站則只能使用中速充電，充滿電需約10小時，停車場費用及時間成本均大增。她又指出，黃大仙的比亞迪充電站原配置6個充電設備，近月當中4個已被拆掉，餘下2個其中一個壞掉多月，另一個上月開始亦壞掉，即使已通知比亞迪亦一直無維修。

指公共站僅中速 插頭不相容

另一車主何先生表示，2014年購入一輛由電動的士改裝的比亞迪e6私家車，他解釋，比亞迪自家充電站使用「國標」插頭，而其他公共充電站主要屬「歐標」插頭，兩者不相容，加上中電近日不再允許車主在其快速充電設備使用轉接器，變相置車主於別無選擇之地。他說買車時從未預計比亞迪有一天會突然停止充電服務，質疑對方在不足一個月通知下「一刀切」停止充電服務是欺騙消費者，「電動車充不到電，對我來說已變成廢鐵」。

比亞迪考慮見車主

兩人聯同20多名車主提出三大訴求，包括可考慮日後提供收費充電服務，又或比亞迪可將市面上電動車的插頭改裝為「歐標」，令電動車可使用其他公共快速充電站，若不成則比亞迪可考慮回收所有電動私家車。對於會否與車主會面，比亞迪無正面回覆本報；據悉，比亞迪早前已要求先收集各車主牌簿等資料，再考慮是否安排會面，惟車主稱至今未收到通知。

協助車主的立法會交通事務委員會委員林卓廷認為，比亞迪的做法「未過橋已抽板」，該公司2013年打入香港市場，換言之市面上的電動車車齡較短，惟現時倉卒通知全面停止充電服務，令車主蒙受損失。他說，比亞迪自家充電器並無替代品，卻無理會車主實際需要，亦未能給予車主合理過渡安排，「你一面仍在賣車，另一面便已取消所有（充電服務）」，他稱會繼續協助車主爭取應有權益。