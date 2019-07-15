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港聞
2019年7月15日星期一
港聞一
張炳良：最大政治危機 外國會換閣 「政治問責是不為社會接受時知難而退」
早倡法官領獨立調查 政府應對也要「若水」
問責制
為達「民意在握」 董2002年引入問責制
比亞迪充電站全停 車主嘆座駕變廢鐵 公司稱商業考慮 議員批不負責任
2013年攻港 比亞迪的士去年全停運
馬季投注額1248億創新高 全季221萬人次入場 增3.3%
馮驊：簽確認書純屬自願
蒙民偉骨灰盅 離奇被棄山邊
AI鏡頭捉亂棄建築廢物 本地初企研發 省翻看CCTV時間
港大研究生會撤回「刪繁體書寫」修憲
釋智慧圓寂 享壽86
學生研變色眼鏡 防光敏腦癇
數天「無中生有」 黑客松考急智意志力
尊子漫畫
睇儀禮堂梅堂古蹟 港大辦4導賞團
400經師為港祈福 盼消除對立
診所貼告示 「暴動關係早休」
每人夾$200 反修例爸媽擺站派涼茶
Tanya沙田遊行 今做第5次電療
張建宗籲學生暑假去博物館
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問責制
【明報專訊】問責制要求主要官員為政策成敗直接向特首負責，特首有需要時可終止他們的合約，而政府的主要官員要回應社會訴求，為自己施政成敗負責，在需要時辭職下台。──董建華
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張炳良：最大政治危機 外國會換閣 「政治問責是不為社會接受時知難而退」
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為達「民意在握」 董2002年引入問責制
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