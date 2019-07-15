早倡法官領獨立調查 政府應對也要「若水」

單靠監警會 不能還警隊公道

張炳良眼中，香港警隊仍是亞洲最優秀，他說獨立調查委員會是港人熟悉方法，着大家平常心看待，強調不是針對警隊，委員會應就社會關心的事項「查找事實」。他說委員會不應調查政府決策過程有否失誤，因這是政治行為。調查可包括衝突原因、現場發生何事、警隊指揮判斷是否有誤等。

至於特赦，他認為不應隨便說，要尊重法治程序，案情現時不清楚，一旦成了先例，會影響其他非政治案件。張炳良稱，抗爭者的訴求不會完全滿足到，因為「抗爭就是嗌價」，「滿足晒就無抗爭基礎」。

面對「be water」抗爭，他認為政府應對也要「若水」，更要謙卑，儘管學生代表拒絕對話，但政府仍要努力公開或私下與示威者對話。他說政府易「離地」或與青年「disconnect」，因主事公務員和問責官員多已屆中年，難從青年角度看問題，建議可多聽年輕公務員意見。

示威活動在社區遍地開花，張認為一時三刻要用這些維持運動「momentum」，他稱現時「大台」是互聯網，「有人主張，有人附和」，着重行動於當下，但他提醒用仇恨刺激的運動會有反效果，香港承受力有限。

這場風暴如何影響11月區議會選情，張炳良評估建制派會失利，正如2003年民主派大勝，但他形容選舉是「十年河東，十年河西」。