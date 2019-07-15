早倡法官領獨立調查 政府應對也要「若水」

【明報專訊】自言是「realist」（現實主義者）的張炳良認為，林鄭月娥說修例已「壽終正寢」、「dead」，實際效果是「撤回」，相信社會已相當多人接受現實；至於為何不說撤回，他則不去演繹。政府要救近火，張炳良早提出對策是成立由法官做主席的獨立調查委員會調查衝突事件，他說不幸地政府已再三說不會做，「難以突然轉身說可以」；他稱單靠監警會不能還警隊公道。
單靠監警會 不能還警隊公道
張炳良眼中，香港警隊仍是亞洲最優秀，他說獨立調查委員會是港人熟悉方法，着大家平常心看待，強調不是針對警隊，委員會應就社會關心的事項「查找事實」。他說委員會不應調查政府決策過程有否失誤，因這是政治行為。調查可包括衝突原因、現場發生何事、警隊指揮判斷是否有誤等。
至於特赦，他認為不應隨便說，要尊重法治程序，案情現時不清楚，一旦成了先例，會影響其他非政治案件。張炳良稱，抗爭者的訴求不會完全滿足到，因為「抗爭就是嗌價」，「滿足晒就無抗爭基礎」。
面對「be water」抗爭，他認為政府應對也要「若水」，更要謙卑，儘管學生代表拒絕對話，但政府仍要努力公開或私下與示威者對話。他說政府易「離地」或與青年「disconnect」，因主事公務員和問責官員多已屆中年，難從青年角度看問題，建議可多聽年輕公務員意見。
示威活動在社區遍地開花，張認為一時三刻要用這些維持運動「momentum」，他稱現時「大台」是互聯網，「有人主張，有人附和」，着重行動於當下，但他提醒用仇恨刺激的運動會有反效果，香港承受力有限。
這場風暴如何影響11月區議會選情，張炳良評估建制派會失利，正如2003年民主派大勝，但他形容選舉是「十年河東，十年河西」。