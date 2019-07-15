張炳良：最大政治危機 外國會換閣 「政治問責是不為社會接受時知難而退」

明報記者 何宛兒

非失德瀆職 林太未必要即時下台

民間有聲音要求特首林鄭月娥下台，張炳良說政策不得民心，林太未必要即時下台，因不是失德、瀆職；他亦不主張林太下台，因看不到有更好人選。被問主推修例的律政司長鄭若驊和保安局長李家超須否問責下台，張說最終決定修例是特首會同行政會議，不是個別官員自把自為，要官員辭職是找「替死鬼」。

稱梁振英做過一次 換兩閣員

首任特首董建華2002年引入問責制時曾介紹說，「特區政府的主要官員可以回應社會訴求，為自己施政成敗負起責任，甚至在需要時辭職下台」。如今問責制如何體現？張炳良說，這要視乎中央和特首有否認為某些官員有失職行為，他任「新力量網絡」主席時曾建議對政府聲譽造成很大損害的官員要離職。他又稱，外國政府面臨重大危機會以「內閣重整」來解決，但不是針對個別官員，概念上香港也可以，前特首梁振英也做過一次，換了兩位閣員。

沒興趣再入行會

有人提出改組行政會議，他稱行會是特首顧問，「有冇事故都可以改組」。但他認為政府決定的最終責任應由特首承擔。民主黨涂謹申日前建議張炳良加入行會，曾任近7年行會成員的張回應稱沒有興趣。

今次修例引起管治危機，作為長年研究管治的政治學者，張炳良表示與2003年和幾次政改爭論一樣，歸根究柢是一國兩制關係問題，須檢視深層次體制矛盾，對症下藥；他早前撰文寫到，經此一役，政府的正當性或耗盡，籲推行政改，否則難走出困局。張提出要創造條件重啟政改，他稱不敢說現時有好的條件重啟政改，因為近幾年香港出現「港獨」思潮等，令中央較為擔心，中港互信低，不過他形容「有危必有機」，可以尋求突破。但是否如民建聯創黨主席曾鈺成所言可在「8．31框架」外談政改，張炳良說「政改要按《基本法》規定，要有廣泛代表性的提名委員會，無提委會、公民提名一定不可以」，但仍有空間討論提名門檻等。

歸根究柢是一國兩制關係問題

中央被指在2003年起收緊對香港的管治，如今會否進一步收窄？張鼓勵中央全面深入地研究香港的問題，籲「不要做很簡單、很陰謀的結論」。被問到有否外部勢力，他說「香港作為國際城市，當然有不同內外因素，外力都要靠內因才能發酵」，有外國勢力明顯近年「打香港牌」，但中央政府也可以用香港的軟力量，為國家多增光彩。

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