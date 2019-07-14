官網「信用中國」 撤台港澳預留連結

網站「試點城市」不見三地

記者昨翻查國家公共信用信息中心旗下網站「信用中國」，早前以虛體字預留香港、澳門和台灣就「地方信用網站」所建設的網站連結已被除去。在網站的「試點城市」中，亦不見三地名稱。

聶德權：與內地反映溝通

政制及內地事務局長聶德權昨晚在facebook發帖，稱經過與內地部門反映和溝通，「信用中國」官方網頁已經把不會實施社會信用體系的港、澳、台從欄目中刪除，以免誤會。

港府7月9日已發出新聞稿澄清。政府發言人指廣東省於7月5日印發《推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》，其中包括在廣東省內加快「社會信用體系」建設，但指該計劃只適用於廣東省，強調特區政府不會在香港施行「社會信用體系」。

政制及內地事務局長聶德權同日透過其個人facebook專頁發帖稱，廣東省內加快「社會信用體系」建設與香港無關，承諾有關體系「絕對不會在香港實施」。

廣東省政府發布的大灣區建設三年計劃表示，會加快社會信用體系和市場監管體系建設，「探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒。建成全省統一的市場監管信息平台」。