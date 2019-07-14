港出版商：內地多禁忌 港保自由「留生路」

潘國靈作品：

被要求「香港」變「中國香港」

「內地出書的市場大，但敏感位難猜。」2011年「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」得主、香港作家潘國靈表示。他憶述2011年在中國人民大學出版社出版城市論集《第三個紐約》，出版商提議將書中的「香港」改為「中國香港」，「我質疑做法是否必要，難道『紐約』前都要加美國嗎？」意見終獲接納。但他指近年內地對出版審查日益嚴格，「針對的不止是內容，而是人（作家）」。

另一與會者「利高印刷」負責人關偉良亦說，本地印刷廠1980年代起北移，「今日愈來愈難做」，「內地好多禁忌，一涉政治意識形態、二是色情，不知道界線點劃分」。他說曾得悉同業出貨時被海關扣查，甚至一度被拘留，因書中印了達賴喇嘛照片，另宗教書如佛經及有裸露成分的藝術品等亦「高危」。他說香港有出版自由，反為業界留下「生路」，「有書商出版地圖，地圖上內地、台灣用了不同顏色，不敢在內地印，就交給香港做」。

內地市場無「自由」，本地市場則「萎縮」，有業界質疑本地對獨立出版支援小。榆林書店負責人徐小姐說，每年舉辦的書展「似『大賣場』，大家鬥大平賣，而不是鬥高質」；而書展租金年年加，對獨立出版社及書店不利，「台灣政府為支持獨立出版，會補貼業界到書展參展」，反觀香港「咩都無」。香港中小企書刊業商會副會長彭志銘說，業界爭取「公共圖書館借閱權」多年，近期才成功，市民若在圖書館借閱本地出版書籍，政府會向出版商及作者支付每本書的補貼，據悉，具體方案及金額待定。民政事務局發言人說，近月與業界溝通，建議推出先導計劃，但說公共圖書館服務導致書籍銷路下跌這論點未經證實。