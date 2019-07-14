希斯路機場員工擬暑假罷工 姚思榮：影響或大於航空公司行動

英國《衛報》引述英國聯合工會表示，希斯路機場逾4000名僱員，包括保安、工程師、客戶服務人員，計劃於本月26、27日及8月5、6、23及24日罷工。工會稱，希斯路機場拒絕工會開出加薪2.7％的要求。工會對低層與高層人員的巨大薪酬差距感到憤怒，指出機場行政總裁John Holland-Kaye去年薪酬增加一倍，至420萬鎊（約4118萬港元）。

不滿薪酬 倫敦多機場醞釀罷工

希斯路機場是英國最繁忙機場，每年客流量約8000萬，去年7月26日，機場每日客流量達26.2萬。機場發言人表示，將啟動應變措施，確保機場仍能開放及運作安全，減低對旅客影響。

倫敦其他機場亦有員工因薪酬問題醞釀罷工，斯坦斯特德機場的廉航「易捷航空」（easyJet）地勤人員上周四（11日）宣布將罷工17天；吉域機場員工正進行罷工投票。另外，英航與機師工會的薪酬協議談判亦破裂，機師將投票是否罷工，本月22日公布決定。

立法會旅遊界議員姚思榮說，暑假是港人到英國旅遊的旺季，不少人到當地探親，或家長帶子女往參觀學校。他說：「如果是航空公司罷工，還有其他航空公司可以疏導旅客；但若是機場員工罷工，機場有可能癱瘓，會麻煩很多。」他又說，近年部分保險公司會將罷工納入保障範圍，但詳情要視乎旅遊保單條款。

英識教育執行董事陳思銘表示，該公司最近有兩團、共約80人已出發到英國遊學，本月底返港，8月初再有1團約40人出發，8月中返港。他說不太擔心機場罷工會影響遊學團行程，認為當地有經驗處理罷工，「罷工幾乎已經是英國文化」。他續稱，會在出發前先與航空公司確認能否成行，「一旦有航班延誤，會與當地接待的學校討論，安排學生在當地留多一日半日」。