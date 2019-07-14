李小龍故居重建 僅留壁畫及窗花 李小龍會：留條毛有咩用？

業主稱爆石屎露鋼筋 修復重建費相若

位於九龍塘金巴倫道的「棲鶴小築」是李小龍生前居所，他1973年去世後，商人余彭年翌年以85萬元購入，其後變身時鐘酒店。余彭年曾提出捐出李小龍故居作博物館，但一直未能與政府就發展計劃細節達成共識，包括放寬地積比等（見表）。余彭年2015年去世後，其遺產撥入「余彭年慈善信託」，余彭年長孫、慈善信託主席彭志兵去年底接受傳媒訪問時曾表示，計劃將李小龍故居改為國學研究中心。

曾倡政府購地或換地 未獲回應

據了解，業主方面去年曾向發展局及商務及經濟發展局提出由政府收購地皮，或以「地換地」方式收回李小龍故居，但未獲當局正面回應。

余彭年慈善信託副主席李文龍昨接受本報查詢時證實，原本只計劃改建李小龍故居的內部，但之後找建築公司等專業人士檢查物業，發現有石屎爆裂、鋼筋外露等問題，復修和重建費用相若，約需2000萬元，若選擇復修，將來的維護費用難以估算，故決定拆卸重建。他說，此次重建不會申請放寬地積比，重建後的建築外觀、面積等與原本差不多，高度同樣是兩層半。

大小不變 將作教育用途

李文龍續稱，將會原址保留大屋內李小龍生前最愛的馬賽克壁畫，日後讓公眾參觀，亦會將大宅窗花保留，日後另覓地方安放，但不會裝在重建後的大屋內。重建後的大屋將作教育用途，包括舉辦播音主持課程、普通話課程等。

李小龍會在facebook撰文形容此次是「復建故居夢絕」，會長黃耀強接受本報訪問時說，一直爭取將李小龍故居復原，即使業主肯保留壁畫和窗花，也保不住李氏故居原貌，「成間屋拆晒，留番個窗花，難聽講句，即係留番條毛一樣，有咩用？」他又說會繼續想辦法爭取保留李小龍故居，但現階段未有任何計劃。

發展局：保育組無收業主計劃

發展局表示，根據目前掌握的資訊，發展局負責文物保育和地政事宜的組別未曾收到業主的計劃。商經局亦稱，未有就李小龍故居的相關事宜與李小龍後人接觸。