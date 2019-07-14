李小龍故居重建 僅留壁畫及窗花 李小龍會：留條毛有咩用？

【明報專訊】經歷11年兜兜轉轉，已故國際武打巨星李小龍位於九龍塘的故居最終要拆卸重建。代表業主的余彭年慈善信託去年原計劃將大屋內部翻新，改建為國學研究中心，惟其後發現內部石屎爆裂、鋼筋外露，修復及其後的維護費用龐大，近期決定拆卸重建，但會原址保留大屋內的馬賽克壁畫，亦會保存窗花，另覓地方安放。一直爭取復原李小龍故居的李小龍會認為只保留壁畫和窗花，「即係留番條毛一樣」，質疑有何用處，堅持繼續爭取保留故居原貌。
業主稱爆石屎露鋼筋 修復重建費相若
位於九龍塘金巴倫道的「棲鶴小築」是李小龍生前居所，他1973年去世後，商人余彭年翌年以85萬元購入，其後變身時鐘酒店。余彭年曾提出捐出李小龍故居作博物館，但一直未能與政府就發展計劃細節達成共識，包括放寬地積比等（見表）。余彭年2015年去世後，其遺產撥入「余彭年慈善信託」，余彭年長孫、慈善信託主席彭志兵去年底接受傳媒訪問時曾表示，計劃將李小龍故居改為國學研究中心。
曾倡政府購地或換地 未獲回應
據了解，業主方面去年曾向發展局及商務及經濟發展局提出由政府收購地皮，或以「地換地」方式收回李小龍故居，但未獲當局正面回應。
余彭年慈善信託副主席李文龍昨接受本報查詢時證實，原本只計劃改建李小龍故居的內部，但之後找建築公司等專業人士檢查物業，發現有石屎爆裂、鋼筋外露等問題，復修和重建費用相若，約需2000萬元，若選擇復修，將來的維護費用難以估算，故決定拆卸重建。他說，此次重建不會申請放寬地積比，重建後的建築外觀、面積等與原本差不多，高度同樣是兩層半。
大小不變 將作教育用途
李文龍續稱，將會原址保留大屋內李小龍生前最愛的馬賽克壁畫，日後讓公眾參觀，亦會將大宅窗花保留，日後另覓地方安放，但不會裝在重建後的大屋內。重建後的大屋將作教育用途，包括舉辦播音主持課程、普通話課程等。
李小龍會在facebook撰文形容此次是「復建故居夢絕」，會長黃耀強接受本報訪問時說，一直爭取將李小龍故居復原，即使業主肯保留壁畫和窗花，也保不住李氏故居原貌，「成間屋拆晒，留番個窗花，難聽講句，即係留番條毛一樣，有咩用？」他又說會繼續想辦法爭取保留李小龍故居，但現階段未有任何計劃。
發展局：保育組無收業主計劃
發展局表示，根據目前掌握的資訊，發展局負責文物保育和地政事宜的組別未曾收到業主的計劃。商經局亦稱，未有就李小龍故居的相關事宜與李小龍後人接觸。