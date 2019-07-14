劉霞仍抑鬱 缺席德國悼念

友：劉霞選擇孤立狀態生活

廖天琪昨日對本報說，紀念活動以劉曉波的名言「我沒有敵人，也沒有仇恨」為主題，於當地時間13日晚7時開始，由她和牧師羅蘭德•庫訥（Rohland Kuehne）主辦及主持。著名漢學家林培瑞（Perry Link）、德國國會議員Heribert Hirt等人出席，劉霞則未有參與。

作為劉霞好友，廖天琪透露對方精神狀况「還處在比較抑鬱的階段」，二人許久沒會面，而劉霞平日不喜社交，亦甚少和朋友來往，選擇以孤立狀態生活。

內地維權人士野渡接受無綫電視訪問時稱：「與劉霞聊天，我們都會小心翼翼，避開談曉波這個話題，我們都會擔心談曉波的事會刺激到她的情緒。相信她到德國一年多時間，都未能平復她的創傷。以後能用多長時間去治癒，真的不好說。」

設環節介紹港修例風波

廖天琪認為，兩周年的紀念目的是為了讓大家不要忘記劉曉波，「他不單是為爭取自由人權犧牲的中國異議分子，也是一個世界級的偉人」。紀念活動將與賓客朗讀劉曉波的文學和政治作品，伴隨音樂來緬懷他，並探討當下中國人權狀况，包括新疆「再教育營」問題。

她又介紹，活動專設香港反修例行動環節，將向來賓展示相片等資料，「介紹香港人維護獨立和法治的精神」。

劉曉波生前好友、旅德作家廖亦武12日在《華盛頓郵報》撰文稱，對劉曉波最好的紀念就是去看他的文章和當年的信件，「寫這篇文章時，他去世已經兩年了，可淚水依然流下我的面頰。我的人生與劉曉波無法分開，1989年6月4日，對我們來說是個轉折點」。

明報記者 劉曉宇