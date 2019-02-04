劉曉波逝世兩年 120人晚會追思

支聯會主席何俊仁、秘書李卓人及朱耀明牧師等人昨晚均有出席追思會。大會提供蠟燭及鮮花讓市民向劉曉波銅像獻花，眾人又默哀，並播放劉曉波生前訪問片段等，朱耀明則讀出劉曉波寫給妻子劉霞的詩《貪婪的囚犯——給被剝奪的妻子》。

楊政賢發言時說，他近日翻看劉曉波的文章，認為劉提倡的非暴力抗爭，是指「抗爭不是要打倒政權、不是要消滅一個暴君、不是要將政權打到壽終正寢，而是要改變社會人心」。他又形容當權者是駕駛推土機的司機，「即使換了另一個人去駕駛，他都會推走異見人士，解決的方法是將推土機變為建立民主自由的車」。他指過去一個月，看到香港人放下敵對意識，平日在地鐵碰撞到也會破口大罵的港人，變得不再敵對，反而齊上齊落地將大家的權力實踐。

80歲的何姨第二年參加劉曉波追思會，她說劉曉波直至逝世也因中國阻撓而未能領取諾貝爾和平獎，對此感遺憾。對於劉霞獲准離開中國到德國生活，卻因抑鬱而未能出席當地的劉曉波悼念會，何姨說：「我希望代她追思劉曉波，希望劉霞在德國生活開心，並會替她追討諾貝爾和平獎。」何姨又呼籲年輕人要親身經歷社運。

朱耀明：要還流亡者真正自由

朱耀明昨亦談及對劉霞離開中國的看法，他說自己於2017及2018年接觸很多流亡人士，很了解他們。他指劉霞被軟禁10多年，現在去到另一個陌生地方，「文化背景不同，親友又不在身旁，加上思念弟弟，心靈很漂泊，記掛太多，未能安定。」他說：「要還流亡人士真正的自由，是讓他們留在原本生活的地方。」