上門始悉涉假疫苗 內地客退款不果報警

【明報專訊】海關及衛生署前日公布觀塘一間醫務中心涉嫌以假子宮頸癌疫苗攙真貨魚目混珠，昨日有內地客登門接種疫苗始獲悉事件，因要求退款不果報警。涉案醫務中心昨早仍有職員上班，並有律師到場協助處理查詢，又在大門貼上聲明，稱對海關及衛生署聯合記者會與傳媒報道深表遺憾。
食衛局：疑假冒疫苗仍在化驗
食物及衛生局副局長徐德義稱，懷疑冒牌的子宮頸癌疫苗仍在化驗，未知結果，市民若接種疫苗後感不適，可向衛生署或醫護人員查詢。徐重申現時藥物註冊條例行之有效。
位於觀塘港貿中心19樓的信穎醫務中心昨早仍開放讓顧客上門查詢，大門貼有律師事務所代發的聲明，指醫務中心一直嚴格遵守美國默沙東藥廠的指引，利用4種檢驗方法查證疫苗真偽；並透過衛生署藥物辦公室網頁搜尋系統，確認為本港已登記之疫苗；至於海關與衛生署所開記者會內容及傳媒有關報道，醫務中心對此深表遺憾，不作進一步回應；客戶可於周一至周六早上親身上門查詢。
醫務中心：嚴守藥廠指引 遺憾政府說法
來自北京的李小姐稱，早前在佐敦一間診所先後接種兩針子宮頸癌疫苗，上月接獲信息稱因診所業務調整，需轉往信穎醫務中心接種第3針，惟昨日上門方知涉及假疫苗，她於是報警。來自江蘇的蘇小姐稱，早前經中介介紹往佐敦一間診所接種兩針後被轉介至涉案中心，中介昨稱可退還第3針費用。警方發言人稱，昨早11時許接獲女子報案稱要求退款不果，中心負責人其後向她登記資料，案件列「糾紛」處理。
兩人經診所轉介 擬接種第3針
海關與衛生署上周三（10日）採取聯合行動搜查信穎醫務中心，檢獲76盒疑冒牌疫苗及47盒真疫苗，兩批疫苗總值28萬元，本身為西醫的49歲男董事楊文信及33歲男職員涉違反《商品說明條例》被捕。被冒疫苗為「加衛苗9」子宮頸癌疫苗（HPV 9價預防疫苗），由美國默沙東藥廠生產。
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