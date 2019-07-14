上門始悉涉假疫苗 內地客退款不果報警

食衛局：疑假冒疫苗仍在化驗

食物及衛生局副局長徐德義稱，懷疑冒牌的子宮頸癌疫苗仍在化驗，未知結果，市民若接種疫苗後感不適，可向衛生署或醫護人員查詢。徐重申現時藥物註冊條例行之有效。

位於觀塘港貿中心19樓的信穎醫務中心昨早仍開放讓顧客上門查詢，大門貼有律師事務所代發的聲明，指醫務中心一直嚴格遵守美國默沙東藥廠的指引，利用4種檢驗方法查證疫苗真偽；並透過衛生署藥物辦公室網頁搜尋系統，確認為本港已登記之疫苗；至於海關與衛生署所開記者會內容及傳媒有關報道，醫務中心對此深表遺憾，不作進一步回應；客戶可於周一至周六早上親身上門查詢。

醫務中心：嚴守藥廠指引 遺憾政府說法

來自北京的李小姐稱，早前在佐敦一間診所先後接種兩針子宮頸癌疫苗，上月接獲信息稱因診所業務調整，需轉往信穎醫務中心接種第3針，惟昨日上門方知涉及假疫苗，她於是報警。來自江蘇的蘇小姐稱，早前經中介介紹往佐敦一間診所接種兩針後被轉介至涉案中心，中介昨稱可退還第3針費用。警方發言人稱，昨早11時許接獲女子報案稱要求退款不果，中心負責人其後向她登記資料，案件列「糾紛」處理。

兩人經診所轉介 擬接種第3針

海關與衛生署上周三（10日）採取聯合行動搜查信穎醫務中心，檢獲76盒疑冒牌疫苗及47盒真疫苗，兩批疫苗總值28萬元，本身為西醫的49歲男董事楊文信及33歲男職員涉違反《商品說明條例》被捕。被冒疫苗為「加衛苗9」子宮頸癌疫苗（HPV 9價預防疫苗），由美國默沙東藥廠生產。