港集資額料年逾2000億 阿里上市成暗湧

傳阿里上市集資額減半

蔡偉榮表示，今年新股市場面對中美貿易戰等外圍不穩定因素，而且上海科創板亦帶來競爭，2000億元集資額估算是相當保守，他又稱，如果阿里巴巴來港作第二上市，或可帶動其他中資科網股來港上市，令港交所今年集資額可穩坐全球首三位。不過上周五傳出百威上市有阻滯的同時，市場亦有傳阿里巴巴把來港上市的集資規模削減一半至100億美元。

近年內地出現愈來愈多科網企業「獨角獸」，隨着這些企業愈趨成熟，上市傳聞不脛而走，例如去年傳出估值達560億美元的內地最大網約車平台「滴滴出行」計劃來港上市，以及傳出中國平安有意分拆旗下估值達394億美元的網上金融平台「陸金所」來港掛牌。

料打擊大型新股招股氣氛

信誠證券聯席董事張智威說，百威擱置上市料會打擊日後大型新股的招股氣氛，因為大型新股依賴國際投資者，但對集資額只有數億的小型新股則影響不大。