散戶借孖展或蝕息 退款安排待公布

百威亞太的招股期於7月11日完結，若散戶有借孖展，息率將由當日起計算，直至集團公布分配基準（原定為7月18日），合共要付7日利息。若散戶沒有借孖展，全數以現金認購，則原定在7月18日收到分配結果，如要退款，亦會在當天進行。

耀才證券行政總裁許繹彬稱，是次百威擱置上市，公司暫時未知百威亞太退款日期，但預計散戶仍要支付孖展利息。他說，以往曾有新股完成招股後煞停上市，該新股依據招股文件原訂日期退款，變相孖展客須支付7日利息。

或蝕7日息 借300萬蝕逾2000元

由於百威招股期間，港元拆息飈升至11年新高，導致孖展息率高企，是次散戶蝕息金額可能較以往多。若以匯豐的孖展息率2.25厘計算，每10萬元貸款的7日利息為43.15元。若以耀才的息率計算，每10萬元貸款的7日利息為74.41元。信誠證券聯席董事張智威說，有客戶的孖展金額高達數百萬元。若按300萬元貸款額計算，可能蝕息逾2000元（見表）。

張智威又說，一般而言，孖展利息按日計算，如果孖展客獲提早退款，其應付利息會較少。所以，如果百威在本月18日前退款，客戶有望少付利息。中銀香港發言人回應稱，該行會待有關公司在港交所發出公告後，通知客戶具體退款安排。