百威亞太成歷來最大宗新股擱置 稱市况考慮 市場料涉定價貴大戶抽飛

百威亞太的母公司為全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev），旗下擁有百威（Budweiser）、福佳（Hoegaarden）、時代（Stella Artois）等多個啤酒品牌，原擬集資最多764億元，有望取代Uber成為今年全球最大型的新股。

然而，百威英博在昨日凌晨約3時發公告，稱考慮到市場狀况，決定取消百威亞太的上市計劃，強調會密切關注市場環境，不斷評估其他選項以提高股東價值。

95%國際配售埋伏筆

是次招股，百威極偏重機構投資者，國際配售部分佔比高達95％，可予散戶認購的公開發售部分只佔5％，被指埋下失敗的伏筆。據消息稱，部分大型美國長期投資者的報價低於招股下限的每股40元水平，導致其他機構投資者壓價甚至「抽飛」。

投資者壓價及抽飛主要因估值過高。以市盈率計，百威近40倍的估值，高於同業及母公司20倍至30倍。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen稱，早前百威英博考慮到估值水平，以及全球經濟衰退風險日增，認為現在不分拆上市則會太遲，另一方面投資者則變得更謹慎，傾向減少配置股票資產，包括新股。

港元拆息急升 孖展息率難吸引

息率亦是考慮因素之一。百威招股期間港元拆息急升，致富證券業務主管郭家安稱，客戶近年均以約2厘的孖展息率入飛，但今次百威的孖展息率由3.88厘起跳，令人卻步。

市場料主因定價未獲承銷團共識

豐盛金融資產管理董事黃國英稱，美股屢創新高，港股上周僅跌300點，認為百威亞太以市况不穩取消上市只是藉口，估計主因是公司與承銷團未能就定價達成共識。

雖然港交所設有回撥機制，容許新股以公開發售部分填補國際配售的不足，但據百威的招股書，最少要超購15倍才可啟動回撥機制，而今次公開發售部分市傳僅超購11倍，以致無法在機構投資者抽飛後回補。

類似的擱置上市事件過往亦有多個案例，包括去年的信義能源、2014年萬洲國際及2011年的高鑫零售，均在擱置後半年內重啟上市計劃，最終成功掛牌（見表）。

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